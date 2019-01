Luciano Bispo divulga chapa e diz que confia na obtenção de 16 dos 24 votos

31/01/19 - 21:28:20

O deputado Luciano Bispo (MDB) disse nesta quinta-feira que “após quatro anos administrando com responsabilidade e respeito a todos os deputados estaduais, situação e oposição, vou colocar meu nome na eleição de amanhã (sexta-feira 01) para avaliação dos colegas, e a única coisa que posso garantir é continuar agindo como agi sempre, com respeito às pessoas”.

Luciano acrescenta que enfrentou todos os problemas que apareceram na Assembleia e “resgatamos juntos com todos os colegas o respeito à Casa. Dialoguei com os líderes para resolver os problemas do Estado, assim como com a sociedade sergipana permanentemente. E mais: respeitamos e valorizamos todos os servidores e fizemos o primeiro concurso público da história da Assembleia”.

Luciano disse também que, “no gabinete da presidência, nem deputado, nem servidor precisa ser ‘anunciado’ pra ser atendido. As portas são abertas e atendo a todos sem qualquer vaidade. Esse é meu jeito, é assim que eu sou, e não vou mudar”. Afirmou ainda: “estou conversando com todos os colegas, inclusive com o deputado Luis Garibalde, a quem fiquei esperando até o início da noite, para me dar uma resposta sobre os convite que fiz para ser o 2º secretário, cargo tão importante quanto o de vice-presidente e todos os demais”, disse.

Em seguida Luciano anunciou os nomes que comporão a sua chapa a ser apresentada para a eleição: Presidente, Luciano Bispo; Vice-presidente: Gualberto; 1º Secretário; Jeferson Andrade; 2º Seecretário Luciano Pimentel; 3º Secretário Capitao Samuel Barreto; 4ª Secretária Maysa Mitidieri.

Luciano informou também que está confiante na obtenção, de no mínimo 16, dos 24 deputados estaduais. E lembrou que dos oito deputados, dois deles podem optar pela abstenção na votação para escolha da mesa! “Política eu aprendi a fazer com lealdade, e principalmente com gratidão, esses são sentimentos que eu sempre apliquei na minha vida pública, e vou continuar assim”, finalizou.