Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Lagarto

31/01/19 - 15:08:12

Com ele foram encontrados: drogas, quantias em dinheiro e um aparelho celular

Uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu na noite de quarta-feira, 30, um homem suspeito de tráfico de drogas no município de Lagarto, no agreste sergipano. Por volta das 19h, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo pela praça do forródromo do município, quando perceberam alguns homens em atitude suspeita em uma arquibancada e deram início ao procedimento padrão de abordagem.

Na busca, foi encontrado em posse do suspeito Francisco Clemente de Andrade Neto, de 29 anos, um material semelhante a drogas ilícitas, sendo oito trouxas de maconha e cinco pinos de cocaína, além de 19 reais em espécie, e também foi encontrado um aparelho celular. Segundo consulta ao sistema da Justiça, Francisco já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas. Diante dos fatos, o caso foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas legais necessárias.

Fonte: Ascom PM/SE