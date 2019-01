Projeto Social muda vida de famílias beneficiadas pelo Governo com moradia popular

Dona Letícia Vieira da Silva, moradora do povoado Escurial, em Nossa Senhora de Lordes, a 132 quilômetros de Aracaju, encontrou novos caminhos profissionais depois que concluiu um curso oferecido pelo Núcleo Social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

“Como moramos no interior, muitas vezes não temos condições de sair daqui até a cidade para aperfeiçoar nosso trabalho. Eu já faço doces, mas agora aprendi a fazer outras coisas diferentes, como trufas e bombons e até panetones,” comemora a doceira que agora tem até certificado e já sabe como melhorar a renda da família.

Além de dona Letícia, mais 67 famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Habitação e Interesse Social (FNHIS), participaram do Projeto de Trabalho Social (PTS) nos municípios de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Lourdes. A ideia do curso é levar para as comunidades muito mais do que a melhoria das condições de moradia, o projeto tem uma função de cunho sócio-educativo, contribuindo assim para o avanço na qualidade de vida da população que foi beneficiada com a casa própria.

Na divisa com o estado de Alagoas, 32 famílias do povoado Escurial, em Nossa Senhora de Lourdes, utilizaram a sede da Escola Municipal Paulo Barbosa de Matos durante 120 dias, para participar de cursos de culinária (bombons, panetones e trufas), oportunizando condições e aperfeiçoando o dom de quem já trabalha no ramo.

Em Itabaiana, no Agreste Central Sergipano, além das atividades sociais e educativas, os beneficiados receberam cursos de maquiagem e culinária (bombons, trufas e panetones) realizados na Escola Municipal Maria do Carmo Moura.

“Gostei muito dos cursos, participei de palestras, reuniões, aprendi a fazer doces e maquiagem, e já estou ganhando um dinheirinho fazendo maquiagem. Espero que venham outros, pois, nós que moramos nos povoados não temos como fazer fora daqui. Não apenas eu, mas todas as minhas colegas gostaram demais”, relata a moradora do Povoado Terra Dura em Itabaiana, a dona de casa Maria de Fátima Silva do Espírito Santo.

Em Nossa Senhora da Glória, território do Alto Sertão Sergipano, as 12 famílias contempladas com moradias no Conjunto Habitacional participaram de cursos de Patchwork e Crochê, a fim de aprenderem um ofício que servirá de complemento para a renda familiar.

Os cursos tiveram carga horária de 20 horas, com oficinas de capacitação de liderança, gestão de orçamento familiar, palestras sobre educação ambiental, educação financeira, educação patrimonial, educação sanitária e cursos de empreendedorismo de acordo com a realidade de cada município.

As 67 famílias que participaram dos cursos nos três municípios, foram as mesmas que já beneficiadas com a casa própria. As unidades residenciais receberam investimentos de mais de R$ 1,5 milhões oriundos de recursos federais (FNHIS) e contrapartida do Governo Estadual, que executou os serviços de infraestrutura, drenagem pluvial, ligações de água, energia e sistema de esgoto.

Novas oportunidades

A implantação do Projeto de Trabalho Social junto à comunidade tem um poder muito amplo, uma vez que a grande maioria dos beneficiários pelos projetos habitacionais faz parte de uma parcela da população que por diversas razões não tiveram acesso à escolaridade ou foram obrigadas a abandonar a escola para poder trabalhar. As ações desenvolvidas no PTS promovem o exercício da cidadania, a elevação da auto-estima, revela dons até então desconhecidos e ainda serve de aprimoramento dos talentos vocacionais, fazendo com que os participantes se conscientizem de que têm a sua importância perante a sociedade e assim conquistem e contribuam para melhorias na qualidade de vida das suas famílias e do meio em que agora passaram a viver.

Fonte e foto assessoria