TRT20 ABRE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO EM DIREITO

31/01/19 - 13:04:33

O TRT da 20ª Região realizará Processo Seletivo para Estágio em Direito, visando o preenchimento de 24 vagas, bem como cadastro de reserva. A prova está prevista para acontecer no dia 23/02/2019.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, no período de 25/01 a 8/02/2019. A inscrição será realizada de forma exclusivamente eletrônica, através de formulário disponibilizado no site www.trt20.jus.br.

Poderão inscrever-se alunos matriculados nos cursos de nível superior na área de Direito das instituições de ensino conveniadas com o TRT (UFS, UNIT, AGES, ESTÁCIO – FASE, FANESE e FAPIDE -Faculdade Pio Décimo de Canindé do São Francisco).

Para mais informações acesse a página do Tribunal na internet: www.trt20.jus.br, em Concursos – Estagiário – Direito – 2019 ou através dos telefones (79) 2105-8843 / 8836 / 8838 ou pelo e-mail estagiodireito2019@trt20.jus.br.

Por Daniela Sampaio