STF determina posse de Valdevan Noventa na Câmara e retira tornozeleira

31/01/19 - 18:41:04

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foram suspensas nesta quinta-feira (31) todas as cautelares que impediam o deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) a assumir o mandato parlamentar. Com a decisão de Tóffoli, Valdevan viaja nesta sexta-feira (1º) a Brasília para assumir o mandato e cumprir os quatro anos para o qual foi eleito.

A decisão do STF libera a viagem de Valdevan Noventa, além de determinar a retirada da tornozeleira eletrônica. A partir desta sexta-feira o deputado pelo PSC integra a bancada dos oito deputados que representam Sergipe na Câmara Federal.