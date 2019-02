AMESE OFICIA MPT/SE E DEFESA CIVIL PEDINDO INSPEÇÃO NO QCG/PM

01/02/19 - 06:35:55

A Associação dos militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou nesta quarta-feira (30), a Procuradoria Geral do Trabalho e a Defesa Civil estadual para que seja realizada inspeção nas instalações físicas do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.

O referido quartel é dividido em dois prédios, sendo o mais antigo construído há quase 90 anos e o mais novo sendo datado da década de 70.

A reclamação foi feita por diversos associados que procuraram a entidade reclamando da precariedade da estrutura desta construção.

Convém lembrar que, além dos militares que trabalham naquele quartel, há diversos funcionários civis que são funcionários de empresas terceirizadas.