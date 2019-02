Convocados do PSS Médicos têm até a próxima terça-feira, 5, para apresentar documentação

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) alerta que o prazo para que os médicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) se apresentem ao Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, na avenida Augusto Franco, munidos de documentação está chegando ao fim, a data limite é até a próxima terça- feira (5), às 16h. A data e horário das especialidades estão disponíveis no edital que está no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no endereço www.saude.se.gov.br

A Diretoria Operacional da FHS analisará a documentação apresentada pelos candidatos e, estando tudo correto, será encaminhada ao setor de Recursos Humanos que dará continuidade do processo. A partir disso, uma nova lista de solicitação de documentos e exames será lançada.

Os aspirantes precisam estar cientes que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital. Por outro lado, o não comparecimento implicará na condição de desistência do candidato à vaga pleiteada.