EUCLIDES FIGUEIREDO TERÁ REFORMULAÇÃO DA REDE DRENAGEM

Obra na avenida Euclides Figueiredo terá início com reformulação da rede de drenagem

01/02/19 - 10:11:27

A partir da próxima segunda-feira, 4, umas das avenidas mais movimentadas da capital vai começar a vivenciar outra história, bem diferente da que era mostrada nos noticiários e enfrentada pelos moradores, sobretudo, em dias de chuva. Era justamente quando o tempo fechava que a Euclides Figueiredo também parava e gerava insatisfação por parte da população local. A Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), já está atuando para essa realidade ficar apenas no passado.

A via passará por uma requalificação em seu pavimento e na rede de drenagem através de uma obra que contempla mais de 1,3 km de extensão, totalizando investimentos na ordem de R$ 7,6 milhões, conveniados entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo Federal, e integra um complexo de obras que a atual gestão desenvolve na área, como a infraestrutura dos loteamentos Moema Mary I e II e Jardim Bahia.

O primeiro passo da obra envolve a rede de drenagem, o principal problema vivenciado pela população. A primeira etapa da avenida possui dois trechos de tubos, então, a obra vai começar na rótula do Lamarão, descendo no sentido Centro, fazendo a total desobstrução. Nesse ponto, o trânsito ficará apenas de um lado da pista. Quem vem do Lamarão, ou de Nossa Senhora do Socorro, vai continuar descendo e vai subir pelo Dom Luciano.

Após o serviço realizado na tubulação, as equipes trabalharão nas galerias, que são células de concreto que compõe o sistema de drenagem. Enquanto as equipes estiverem trabalhando no primeiro trecho, as células serão produzidas em outro local e, quando estiveram prontas, serão instaladas. Durante esse serviço, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vai trabalhar na rede de esgoto.

Compondo esses serviços, paralelamente, as equipes farão o desassoreamento do canal, além de atuar na pavimentação do Moema Mary e Jardim Bahia, evitando, assim, que os dejetos que desciam para a avenida voltem a se acumular durante as chuvas.

Concluído o serviço de drenagem, começará, então, a colocação do novo asfalto e a previsão do término da obra é no final deste ano. “A obra da Euclides Figueiredo é para solucionar um problema antigo que é o alagamento na Baixa Maria Gorda. Esse alagamento ocorre porque, toda aquela região da Euclides é composta por bairros que não estavam pavimentados. Quando chovia, os dejetos que eram carreados entupiam obstruía a tubulação. Nessa obra, analisamos duas coisas para solucionar definitivamente. A primeira foi a limpeza do canal, depois, a pavimentação desses locais que contribuíam para o acumulo de dejetos”, destacou o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Como toda mudança, essa também terá alguns percalços, mas, a causa é válida. “A Euclides é uma via única com duas pistas muito movimentadas. Uma obra como essa, sabemos, vai gerar transtornos para a população, mas, são temporários. Os ganhos dessa ação são inúmeros e seguiremos o cronograma à risca para concluir no menor tempo possível”, ressaltou Ferrari.

Trânsito

Com o início da obra, que acontecerá diariamente das 8h às 12h e das 14h às 17h, o trânsito será alterado no local.

Os veículos no sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro serão desviados pela rua A, no bairro Dom Luciano, seguem até a rua M e voltarão à avenida Euclides Figueiredo na altura do bairro Japãozinho, de onde retornam e saem na rotatória do Lamarão – ponto de bloqueio.

Já o trânsito para quem vai de Nossa Senhora do Socorro a Aracaju permanecerá livre. A região estará devidamente sinalizada e agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão na via para orientar os condutores.

Transporte coletivo

Assim como todos os veículos, as seguintes linhas de ônibus também passarão pelos desvios:

002 – Fernando Collor/DIA

003- João Alves/Orlando Dantas

020- Piabeta/Dia

030 – Marcos Freire I e III/DIA

040 – Marcos Freire II/DIA

063 – Albano Franco/Centro/via Osvaldo Aranha