INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO “APRENDA EXPORTAR GADO VIVO”

01/02/19 - 15:47:49

A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) realizará o curso ‘Aprenda exportar gado vivo’ no dia 16 de fevereiro no Parque de Exposições João Cleophas. O curso será ministrado pelo especialista em exportação de gado vivo há mais de 15 anos, Adriano Caruso.

O treinamento será realizado das 8h às 19h no auditório da Faese. Durante as atividades, será apresentado o projeto

“Da origem para o navio”, para tratar das condições e oportunidades do pecuarista ser um exportador independente.

Os temas abordados no curso são: negociação, acerto sanitário, EPE- Estabelecimento pré-embarque, contratação do transporte marítimo, data de embarque, preparação lógica, preparação operacional, preparação de gado para embarque, processo de pesagem do gado de origem, transporte terrestre, EPE X Porto, operação portuária, acompanhamento a bordo navio, acompanhamento descarga destino e pós-venda.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destaca a importância do evento para os produtores de gado de corte. “Durante este curso, serão apresentadas informações importantes sobre a exportação de gado vivo, além da logística e exigências sanitárias. O palestrante tem mais de 15 anos de experiência no ramo e será um encontro de muito aprendizado”, afirma Ivan Sobral.

Inscrição

As inscrições podem ser realizada na sede da Faese, localizada no Parque de Exposições João Cleophas. O valor é de R$ 100. Mais informações pelo telefone (79) 3211-3264.

Por Adriana Freitas