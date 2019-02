LUCIANO VAI SE MANTER PRESIDENTE

01/02/19 - 00:06:46

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Claro que não dá para declarar vitória antes do tempo. Confiança nela sim, porque seria estranho “apostar na derrota”. O deputado Garibaldi Mendonça (MDB) não é páreo fácil, mas ainda está montando a chapa e a define nesta manhã. Entretanto, pelo pouco tempo para formação, será difícil conseguir voto suficiente para superar Luciano Bispo, que vem sendo cogitado para se manter na Presidência da Casa desde antes da eleição de outubro.

Até mesmo Garibaldi Mendonça defendia a continuidade de Luciano Bispo no cargo de presidente da Casa. Lógico que recuou depois que perdeu a vice-presidência para Francisco Gualberto (PT) e rejeitar a 2ª Secretaria. Luciano praticamente era unanimidade e, através de consultas, tem a maioria que até expôs à imprensa. Pode ser apenas um número abaixo da sua previsão, o que cairia para 15 a 07, com duas abstenções.

Além disso, Luciano Bispo conta com votos de deputados como Talysson, filho de Valmir de Francisquinho, que lhe é oposição em Itabaiana. E a perspectiva é de abstenção da deputada Maria Mendonça, que também é sua adversária na mesma cidade, o que favorece a Bispo. Ainda conta com o voto de Ibraim Monteiro, de Lagarto. Perde, entretanto, o de Goretti Reis, o que é uma das surpresas.

Até às 22 horas de ontem, o deputado Luis Garibaldi não havia formado a chapa e vai concluí-la hoje pela manhã. Imagina em conquistar 13 votos, o suficiente para ser o presidente. Como sete deputados estão fechados com ele, terá dificuldade em conquistar mais seis colegas que o façam superar ao seu concorrente. Pelo andar da carruagem, está praticamente definido que Luciano continuará presidente, mas com certeza será quase impossível imaginar uma disputa com chapa única.

BELIVALDO E ENERGIA

O governador Belivaldo Chagas almoçava com amigos, ontem, no Ferreiro do Jardins, quando faltou energia: Belivaldo foi rápido: “ainda bem que o fornecimento de energia não é mais responsabilidade do Estado”.

NÃO SE ENVOLVEU

Belivaldo Chagas conhece como ocorre a eleições para mesa da Assembleia e ficou ausente. Não se tem conhecimento de outro governador que deixou os deputados à vontade para decidirem a formação da Mesa Diretora.

ALESSANDRO NO PPS

O senador Alessandro Vieira agora está no PPS. Só ontem foi decidida a transferência dele da Rede para a sua nova legenda. A filiação de Alessandro foi autorizada através do presidente do PPS em Sergipe, Clóvis Silveira.

O RESTANTE SOBROU

Apenas Alessandro foi para o PPS para formação da bancada no Senado Federal, mas os dois deputados estaduais, Georgeo Passos e Ketti Lima vão tomar posse hoje na Alese, mas pela Rede Sustentabilidade, partido pelo qual se elegeram.

SER COMO ANDRÉ

O comentário foi feito em off por um parlamentar federal eleito: “temos todos que seguir o exemplo republicano de André Moura (PSC) e trazer recursos para Sergipe, independente de ideologias ou bandeiras políticas”.

FESTA NO DESEMBARQUE

Ao desembarcar ontem em Aracaju, André Moura foi recebido e emocionou-se com a presença de amigos e 57 prefeitos de Sergipe, de vários partidos e tendências, Foram abraçá-lo pelos benefícios que receberam para seus municípios. Edvaldo Nogueira não foi visto…

“JURAS DE AMOR”

Após a recepção no aeroporto, os prefeitos ofereceram almoço a André Moura em uma churrascaria da Atalaia. Discursaram e fizeram “juras de amor”, inclusive para 2020 e 2022”.

FAZENDO ESCOLHAS

Sobre a morte de dois homens em confronto com a polícia, o deputado Capitão Samuel diz: “Polícia continua defendendo a sociedade, bandidos continuam fazendo suas escolhas”.

SOBRE A MESA

Novas avaliações do placar sobre o resultado das eleições da Mesa Diretora da Alese. Surge um novo placar: “15 a 07, com duas abstenções”. O deputado que avalia diz que “pode ter somente uma chapa”.

GARIBALDI CONVERSA

O deputado Luis Garibaldi (MDB) diz que ainda está conversando com outros colegas e que pode acontecer o surgimento de uma nova chapa, com ele para presidente. Avisa que não aceitará a Segunda Secretaria de jeito nenhum.

TUDO PODE ACONTECER

Segundo Garibaldi, só hoje é que será tudo resolvido e admite que “pode haver surpresas”. Acrescentou que já viu formação de chapa 30 minutos antes de acontecer a votação.

ESPEROU ATÉ 17 HORAS

O deputado Luciano Bispo (MDB) esperou o seu colega Luis Garibaldi (MDB) para uma conversa sobre a Mesa Diretora, cuja eleição será hoje. Garibaldi não foi. Sinal de que pode formar outra chapa e ser candidato a presidente.

DEU-SE UMA SURPRESA

Com a recusa de Garibaldi em ficar com a 2ª Secretaria, Luciano Pimentel (PSB) foi convidado e aceitou.

ÚLTIMA HORA

O deputado Luis Garibaldi vai fechar sua chapa hoje pela manhã. Até agora tem dois nomes apenas: ele para presidente e a deputada Goretti Reis para vice ou 1ª Secretária.

ELEITOS EM BRASÍLIA

Todos os deputados federais eleitos estão em Brasília para posse hoje. Foi um dia muito corrido para todos, inclusive com os partidos decidindo sobre a formação da Mesa da Câmara. Deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) vota em Rodrigo Maia (DEM).

NINGUÉM TEM ACENO

Um deputado federal experiente disse ontem que nenhum eleito ou reeleito por Sergipe recebeu qualquer aceno do Planalto. Todos gostariam de uma sinalização, mas negam. “Aliás, isso cria uma crise de ansiedade”.

ROGÉRIO E REUNIÃO

Rogério Carvalho (PT) reuniu-se com a nova bancada do PT no Senado, para definir a proposta de agenda com o ministro de Minas e Energia e discutir o fechamento da Fafen. “É o nosso compromisso sendo colocado em prática!”

CONFIRMA GOVERNO

Em conversa com Heleno Silva (PRB), ontem, em Brasília, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) voltou a dizer que esse será o seu último mandato como parlamentar. Já está decidido a disputar o Governo em 2024.

AJUDA AO PRESIDENTE

Heleno Silva está em Brasília e ajuda o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, nas discussões para votação da Mesa da Câmara. A legenda vota em Rodrigo Maia e quer indicar o vice-presidente.

SEM POSIÇÃO POLÍTICA

Na votação da Mesa da Assembleia os deputados não se comportam como situação ou oposição ao Governo, mas pela melhor representação do Legislativo. Pelo menos três deputados que são da oposição estão fechados com Luciano Bispo.

VALADARES E O SONHO

O já ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) dirigiu-se aos sergipanos para anunciar que concluiu o mandato e que continuará na política. Lança uma mensagem: “Pense que seus sonhos estão lá no futuro e só é preciso atravessar alguns obstáculos para alcançá-los”.

Através das redes

///Todos com Maia – Deputados eleitos por Sergipe participaram ontem de jantar em casa do ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy, em Brasília, de apoio à candidatura de Rodrigo Maia a presidente da Câmara Federal. A maioria absoluta dos representantes de Sergipe está fechada com Maia.

///Com pé esquerdo – Deputado federal eleito Gustinho Ribeiro (Solidariedade) já começou com pé esquerdo, ao provocar um racha dentro do seu partido. Apoiou o colega Aurio (SD-RJ) para líder da bancada e se intitulou vice-líder. Foi para a disputa, fez um discurso inflamado, mas perdeu. Ele e o indicado dele para líder.

///Pode deixar Rede – Clóvis Silveira explica que mesmo enfraquecida por não superar o exigido pela cláusula, a Rede ainda tem quatro senadores. Mas o número pode cair: Styvenson Valentim (Rede-RN). Styvenson está se reunido com o líder Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e pode deixar a sigla!

///Legal, mas imoral – Segundo ainda o empresário Clóvis Silveira, dos senadores que foram eleitos em outubro do ano passado, seis deles vão começar um novo mandato e não estão mais nas siglas pelas quais venceram nas urnas. Como se trata de cargos majoritários, esse comportamento pode ser legal mas é imoral!

///Oposição sem acordo – Na véspera das eleições no Congresso, Rodrigo Maia tem o apoio da maioria dos partidos para continuar presidente da Câmara. No Senado, o cenário deve ser definido em breve. A oposição tentou ontem chegar a um nome único para enfrentar Renan Calheiros, mas não houve acordo.

///Bloco contra Bolsonaro – Partidos PT, PSol, PSB e Rede bateram o martelo ontem para a formação de um bloco parlamentar de oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) na Câmara dos Deputados. O bloco reunirá 98 parlamentares, e a intenção é que o conjunto de siglas atue como a segunda maior bancada da Câmara.

Conversa

Ausência notada – Muito notada a ausência do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, na recepção ao ex-deputado federal André Moura, no aeroporto.

Depois do carnaval – André Moura ainda participa de algumas inaugurações e entregas de máquinas agrícolas conseguidas por ele. Só depois do carnaval viaja para descansar.

Em silêncio – Trabalhando em silêncio, o deputado Capitão Samuel pegou uma vaga na chapa liderada por Luciano Bispo.

Votação aberta – Capitão Samuel lembra que a Assembleia mais uma vez terá votação aberta para escolha da Mesa Diretora. Todos saberão as escolhas de cada parlamentar.

Terá movimento – Depois da posse dos deputados estaduais eleitos, começa a movimentação para eleição da Mesa Diretora da Alese.

Por Rodrigo – A tendência dois oito deputados federais eleitos por Sergipe é votar em Rodrigo Maia para presidente da Câmara Federal.

Começa hoje – Só hoje o deputado eleito Valdevan Noventa vai se instalar em Brasília, depois de decisão do ministro Dias Tóffoli.

Não quer Renan – O senador Alessandro Vieira (PPS) não vota no seu colega Renan Calheiros (MDB) para presidir o Congresso.

De Gilmar – Sem reduzir o tamanho da máquina em 50%, sem demitir servidores efetivos, nem com calamidade financeira e empréstimos, o Estado ajustará suas contas.