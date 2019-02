Polícia Civil prende em Riachão do Dantas foragido do sistema prisional

01/02/19 - 08:47:10

O suspeito foi beneficiado com saída temporária e não retornou ao presídio, onde cumpria pena de 15 anos e seis meses

Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto recapturaram na noite de quinta-feira, 31, Aldemário Castro de Souza, conhecido como “Cabeludo”, o qual encontrava-se foragido do sistema prisional desde 16 de agosto de 2012.

Segundo a delegada de Lagarto, Michele Araújo, a ação policial deflagrada se deu na cidade de Riachão do Dantas, local onde o foragido estava residindo. Durante as investigações, a polícia recebeu informações através do Disque Denúncia (181). .

Conforme os registros, Aldemário foi beneficiado com saída temporária e não retornou ao presídio, onde cumpria pena de 15 anos e seis meses ao total. Agora, Aldemário Castro encontra-se novamente à disposição do Poder Judiciário.

“A parceria entre as pessoas de bem e a polícia só tende a possibilitar resultados positivos como esse. Por isso, é importante que outras denúncias sejam feitas por meio do 181 ou através do aplicativo da Secretaria de Segurança Pública. Essas informações auxiliam os policiais no combate à criminalidade e captura de criminosos”, ressaltou a delegada.

