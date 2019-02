Por 14 votos a 7, o deputado Luciano Bispo continua presidindo a Assembleia - FaxAju

Por 14 votos a 7, o deputado Luciano Bispo continua presidindo a Assembleia

Após Sessão Preparatória de posse dos deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Sergipe, que vai até 31 de janeiro de 2023, foi realizada eleição da Mesa Diretora para o próximo biênio (2019/2021). A eleição de membros da Mesa foi por votação nominal, seguindo o regimento interno do Poder Legislativo e aconteceu no Plenário Pedro Barreto de Andrade.

Participaram da disputa para a Mesa Diretora na chapa 01: Presidente: Luciano Bispo (MDB); Vice-presidente: Francisco Gualberto (PT); 1º Secretário: Jeferson Andrade (PSD); 2º Luciano Pimentel (PSB); 3º Capitao Samuel Barreto (PSC); 4ª Maysa Mitidieri (PSD).

Chapa 02: Presidente: Garibalde Mendonça (MDB); Vice-presidente: Zezinho Guimaraes (MDB); 1º Secretário: Goretti Reis (PSD); 2º Secretário: Kitty Lima (REDE); 3º Secretário: Georgeo Passos (REDE); 4º Secretário: Rodrigo Valadares (PTB).

O novo presidente da Alese reeleito com 14 votos, Luciano Bispo destacou que a gestão irá continuar realizando um trabalho com transparência, promovendo a integração dos Poderes e a valorização dos servidores e parlamentares. Durante votação a chapa 02 recebeu 07 votos, teve uma abstenção e duas ausências.

Perfil

Luciano Bispo de Lima, filho ilustre de cidade de Itabaiana, eleito prefeito do município por quatro mandatos, indo para o terceiro mandato como deputado estadual onde presidiu o Poder. Foi Secretário de Estado de Articulação com os Municípios no governo de João Alves, em 1994 coordenou a campanha eleitoral ao cargo de governo de Jackson Barreto. Bispo entrou na vida pública na década de 80.

Em sua gestão como presidente do parlamento, realizou o primeiro concurso da Assembleia, autor de diversos PLs que se tornaram leis estaduais, promoveu diversos eventos a exemplo de audiências públicas, palestras, seminários fomentando e propagando de temas relevantes à sociedade.

Bispo é pai de três filhas: Luísa, Maria Eduarda (DUDA) e Luciana Valentina (Lucianinha), casado com a biomédica, ex Secretária Municipal de Inclusão Social de Itabaiana, e atual Superintendente da SEIDH, Roseli Andrade dos Santos.

Abertura dos trabalhos

Prevista para começar no próximo dia 15 de fevereiro, às 9h30, a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. De acordo com Cerimonial da Casa, a sessão solene, que marcará o início do Ano Legislativo de 2019, deverá ser iniciada com a composição da mesa, em seguida a execução do Hino Nacional, dando sequência com a leitura da Mensagem Governamental, bem como a mensagem do presidente eleito da Assembleia Legislativa fará discurso, com o qual deverá ser encerrada a sessão solene, com cerimônia militar.

Por Luciana Botto- Rede Alese