Saúde realiza credenciamento para atendimento médico no Serviço de Atenção Domiciliar

01/02/19 - 09:24:50

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está com edital aberto para credenciamento de médicos via pessoa jurídica para prestar serviços à Rede de Urgência de Emergência, a serem realizados em atendimentos no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do Sistema Único de Saúde (SUS) de Aracaju.

As empresas credenciadas no Serviço de Atenção Domiciliar, através de seus profissionais, deverão atuar, acompanhar, avaliar e proceder à estruturação da atenção domiciliar de acordo com as diretrizes e forma de organização instituídas na Portaria nº 2.527, do Ministério da Saúde.

De acordo com a presidente da comissão, Roberta Lisboa, os profissionais vão dialogar com as singularidades locais, nas condições de garantir a discussão periódica dos casos clínicos, situações mais complexas e relevantes para análise do processo de trabalho das equipes e organização do SAD.

“Os profissionais vão acompanhar e apoiar a operacionalização dos projetos terapêuticos singulares (PTS), para garantia da qualidade assistencial, cumprindo as escalas, e efetuando visitas que propiciem olhar sistêmico e integral a todos os pacientes em acompanhamento, dentro do atendimento multiprofissional. Além de participar ativamente na indução da organização do SAD de modo que sejam realizados atendimentos das intercorrências e agravos”, esclareceu.

Mais informações

O atendimento no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) será prestado com carga horária mínima de 20 horas semanais, de acordo com as necessidades da SMS, com a finalidade de prestar atendimento aos usuários do SUS, nos quantitativos e condições estabelecidas pela Secretaria. Os valores da hora trabalhada são de R$ 100,50 (cem reais e cinquenta centavos) durante a semana, já com o valor da bonificação.

“A bonificação atende critérios, como assiduidade, pontualidade, registro das informações, e avaliação profissional, dentre outros. Do valor da hora pode ocorrer algum decréscimo, se o profissional contratado não obedecer aos critérios qualitativos e quantitativos de bonificação, descritos nos editais, os quais estão dentro dos parâmetros, já praticados pela SMS”, relatou Roberta.

Documentação

As empresas interessadas podem entregar a documentação solicitada no edital, em envelopes lacrados, na recepção da sede da SMS, das 8h às 16h, e o credenciamento estará aberto a todo tempo, sem prazo para ser finalizado. Para ter acesso a mais informações e saber como o credenciamento funcionará, os profissionais podem telefonar para os números: (79) 3711-5000 e 98109-5034.