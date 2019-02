SENADORA LAMENTA O ABANDONO E POLUIÇÃO DOS LAGOS DA ORLA

01/02/19 - 06:46:07

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ratificou hoje (31) a sua preocupação com o abandono e poluição que tomam conta dos lagos da Orla de Atalaia. Há cerca de três meses, ela falou sobre o problema e lamentou que o principal cartão postal da cidade estivesse sendo negligenciado pela administração pública. “A nossa Orla, como dizia o saudoso governador Marcelo Déda, era a mais bonita do Brasil. João (Alves Filho) fez essa obra – assim como tantas importantes em nosso Estado – com muito amor e esmero. É lamentável o abandono”, disse a senadora.

Maria ressaltou que não é só o fato de estar feia e suja, mas, também, o risco de contaminação e de proliferar doenças, sobretudo, às pessoas que ainda fazem uso do pedalinho e circulam no ambiente que está malcheiroso e completamente desprovido da ação do poder público. “As pessoas me encontram e me dizem o quanto ficam horrorizadas com a sujeira e o abandono do local. É triste vermos isso”, afirmou a senadora, que recentemente esteve passeando com familiares pela Orla e presenciou a total falta de cuidado com a estrutura.

Além da suja e poluída, a área dos lagos também está mal iluminada favorecendo a ação de marginais que praticam assaltos às pessoas que fazem atividade física, bem como a transeuntes e turistas. “Esse abandono é ruim para todo mundo. Sofre a população e sofrem os comerciantes e pequenos empreendedores que atuam nas redondezas dos lagos”, afirmou a senadora sergipana, ao pedir providência aos órgãos responsáveis para que cuide de zelar pelo bem público, tornando-o viável à visitação e à circulação da comunidade.

Fonte e foto assessoria