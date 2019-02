SENAR SERGIPE ABRE O CREDENCIAMENTO PARA TUTORES PRESENCIAIS

01/02/19 - 15:25:59

Tutores atuarão no curso técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar-SE) está com inscrições abertas para o credenciamento de tutores presenciais para o curso técnico em Agronegócio. As inscrições podem ser realizadas até o 8 de fevereiro.

Os tutores selecionados atuarão nos polos de apoio presencial localizados nos municípios de Indiaroba, Tobias Barreto e Carira. As principais atividades exercidas pelo tutor são: atuar diretamente nos polos de apoio presencial com atividades teóricas e práticas, elaborar Plano de Aula para cada encontro presencial, ministrar aulas sobre a Unidade Curricular para a qual está sendo credenciado, organizar, aplicar e corrigir as avaliações presenciais, entre outras atividades.

Podem participar deste processo, pessoa jurídica e/ou Microeemprendedor Individual (MEI) com experiência em docência com formação em Engenharia Agronômica, Matemática, Economia ou Contabilidade, Publicidade e Propaganda, Informática, Computação e Tecnologia da Informação.

Os interessados deverão enviar o currículo e suas respectivas comprovações para o e-mail: coordecacaoetec@senarsergipe.org.br. Acesse o edital no site www.senarsergipe.org.br para mais informações.

Por Adriana Freitas