Shopping RioMar Aracaju anuncia programação carnavalesca

01/02/19 - 14:22:21

Prévia carnavalesca do RioMar Aracaju irá brindar os fãs do axé music trazendo nomes como Márcia Freire, Banda Mel, Axé Vinil, Axé Duo e Maysa Reis

Faltando mais de um mês para o Carnaval, o RioMar Aracaju sai na frente e divulga a programação dos festejos de Momo, que neste ano irá contemplar a família sergipana e turistas, com atrações especiais para todas as idades.

Abrindo a temporada da folia, às quintas-feiras, o Axé das Antigas promete balançar o chão das praças do empreendimento. No dia 7, às 19h, o palco da praça alimentação Mar irá receber o Axé Vinil, às 19h, com um repertório recheado de sucessos do ritmo baiano.

No dia 21, às 19h, a Banda Mel, grupo baiano de axé music e uma das precursoras do estilo no Brasil, irá comandar a Praça Rio. Com um set list formado pelos sucessos da banda, como ‘E lá vou eu’, ‘Baianidade Nagô’, ‘Ladeira do Pelô’, ‘Festa na Bahia’, ‘Levada de romance’, entre outros, a banda fará os foliões sergipanos reviverem os anos áureos do nosso Pré-Caju.

Na última quinta de fevereiro (28), às 19h, o Axé das Antigas irá receber os cantores Júlio e Val, na Praça Mar. Os músicos sergipanos que formam o Axé Duo, irão contemplar os clientes com um repertório de grandes sucessos baianos, com um som de alta qualidade.

Folia para baixinhos e altinhos

Para a meninada, as atrações também serão bem especiais: Bailinho Mamãe Sacode Kids, com Márcia Freire e Bailinho do Sambalelê, com Maysa Reis! A festança acontecerá no Teatro Encantado – no segundo piso, bem pertinho da Praça de Alimentação Mar. Todos os shows serão gratuitos, mas para garantir conforto aos pequenos foliões, a entrada ao local será mediante apresentação de pulseira de acesso. Confira a nossa programação:

No dia 21, um dos maiores ícones do axé music, Márcia Freire, irá comandar o bailinho Mamãe Sacode Kids. A cantora reunirá a família em torno dos sucessos dos anos de 1990, quando a baiana embalou o Carnaval de muitos sergipanos. Com certeza, um momento especial para papais e mamães reviverem grandes carnavais e desfrutarem dessa grande festa ao lado dos filhos. O bailinho irá acontecer no Teatro Encantado, às 19h. As pulseiras de acesso ao evento poderão ser retiradas a partir de 10 de fevereiro, no Espaço Cliente. Cada CPF cadastrado dará direito a 3 pulseiras.

E encerrando os festejos de Momo para a criançada, a sergipana Maysa Reis estará no RioMar no dia 24, com o famoso bailinho ‘Sambalelê’. Com um repertório animado e dançante, a cantora irá comandar a folia com músicas que fazem sucesso no momento e que as crianças amam cantar. O Sambalelê acontecerá no Teatro Encantado, às 16h. Para participar da prévia é só resgatar as pulseiras de acesso, no Espaço Cliente, a partir do dia 19 de fevereiro.

Prepare a fantasia e reúna os amigos, pois já é Carnaval no RioMar Aracaju!

Da assessoria

Foto Nilzete Santana