Terapia para todos: Psicóloga oferece atendimento gratuito para população carente

01/02/19 - 05:05:18

O projeto criado por membros do Centro Nossa Senhora da Candelária, e recebeu o nome de “Consultório por Amor” entre os convidados para fazer parte está a psicóloga, Márcia Lourêdo, que atende toda quarta-feira, das 13h às 17h, no Centro Nossa Senhora da Candelária, na rua João Rocha Sobrinho, 357, em Aracaju.

Adultos entre 18 e 60 anos de idade, e que não tem condições de pagar pelas sessões de terapia, tem direito a consultas de orientação e sessões de psicoterápicas individual. “Sempre pensei em prestar algum tipo de atividade onde pudesse ajudar as pessoas mais carentes. Terapia é algo importante e deve ser acessível a todos”.

Segundo a psicóloga, nem sempre a saúde mental, está associada a graves transtornos. Cuidar da mente é a melhor forma de prevenção de outras doenças. “O profissional da psicologia ajuda as pessoas a aprenderem a lidar com suas questões pessoais. Existe um leque de situações que o ser humano enfrenta e que muitas vezes não se dá conta sem a ajuda do profissional da psicologia”, explica Márcia.

A sociedade em geral está vivendo em um mundo cada vez mais conectado, mas por outro lado, as pessoas estão cada vez mais longe uma das outras. Estresse, ansiedade, ritmo acelerado de vida são as queixas mais frequentes nos consultórios de psicologia. Todas essas condições impostas afetam a saúde mental das pessoas, o difícil é reconhecer isso. Por causa do preconceito, muitos acabam ignorando, sem se dar conta de que a mente é um importante pilar para nossa saúde como todo.

Além dos atendimentos realizadosnesta quarta-feira (30) as pessoas também participaram da palestra, que teve como tema: Corpo, mente e espírito. O que é mais importante para a saúde? O intuito é esclarecer para as pessoas que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, psicológico e espiritual. “Nossas crenças têm repercussão física e possuem um papel importante na prevenção e tratamento de enfermidades. Por isso, esses três pilares devem ser vistos como um só para que possamos alcançar a plenitude e paz interior que tanto buscamos. Sentimentos ruins podem virar doenças, por isso, não permita que isso aconteça”, finaliza a especialista.

Fonte e foto assessoria