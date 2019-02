AGORA É SEGUIR O RUMO TRAÇADO

02/02/19 - 00:01:32

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Está tudo dentro dos conformes, em termos de Assembleia Legislativa. Há muito tempo não se batia chapa para escolha do presidente. O consenso no final predominava. Mas este ano o deputado Garibaldi Mendonça (MDB) não recuou. Manteve candidatura e foi para a disputa, mesmo sabendo que o resultado não lhe seria favorável. Durante os quatro anos que esteve à frente da Casa [de 2015 a 2019], Luciano Bispo fez um trabalho voltado para o fortalecimento da Assembleia e unidade dos seus membros.

Agradou com o seu estilo de ser presidente sem levar em conta posições políticas e nem desqualificar colegas em razão de ações contrárias. Agiu sempre em defesa dos deputados, independente da cor política e de suas concepções em relação ao que defendiam. Deu sempre a importância que o legislativo necessitava para se firmar como poder e o parlamento em Sergipe adquiriu um protagonismo pouco visto.

E isso foi tão claro que “no meio do ano passado, quando estava na pré-campanha para a reeleição a deputado, já era unanimidade em termos de disputar a Presidência caso fosse reeleito”, como lembrou um colega.

O resultado ocorrido na eleição de ontem, em que dois ou três aliados tomaram rumo diferentes, não vai altera o bom relacionamento que sempre existiu entre eles. O próprio Garibaldi deixou isso claro depois do resultado e Zezinho Guimarães continuará ao lado de Luciano no decorrer dessa próxima legislação. Na realidade, a luta era por posição entre aliados. Os quatro deputados da oposição firmaram conceito divergente do posto pelo presidente eleito, mas sem que houvesse um radicalismo que não possam se unir dentro de interesses do legislativo.

A partir do dia 15, quando se reinicia os trabalhos, é que cada grupo define posição e toma o rumo que melhor se adapte ao seu entendimento político, seja para avançar na estrutura política, seja para contradizer projetos e interesses que não considerem bons para o povo. Esse é o papel do legislativo, resguardados os direitos de se contrapor ao que não considerem justo para a sociedade.

DIFERENÇA PREVISÍVEL

A diferença entre as duas chapas que disputaram a Presidência da Alese fora previsível. A que tinha Luciano Bispo como presidente esperava 15 votos, mas obteve 14. A que tinha Garibaldi no comando o palpite é que não passaria de sete.

ÚNICA SURPRESA

A ausência dos deputados Tallysson e Maria Mendonça não provocaram surpresas na votação de ontem, em razão da situação política em Itabaiana. Mas a abstenção de Iran Barbosa (PT) causou estranheza.

OLHO EM GUALBERTO

Segundo um parlamentar que está na chapa eleita, o deputado Iran Barbosa iria votar com Luciano Bispo, “mas quando olhou para Gualberto resolveu se abster. Questões pessoal e partidária entre os dois”.

FALA DE LUCIANO

Para terminar a sessão de ontem na Assembleia, o presidente da Casa Luciano Bispo disse que “não havia motivo para ter duas chapas, porque todos os deputados que disputaram [exceto os novos] viviam como amigos e irmãos”.

PEDIU UNIDADE

Luciano Bispo pediu unidade dos parlamentares e alertou que “não podemos brincar de fazer política”. Fez um apelo pela união, “para que tenhamos a mesma Assembleia dos últimos quatro anos”.

VENÂNCIO DIRETOR

O ex-deputado Venâncio Fonseca já foi indicado para diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia. Ele vai atuar junto ao Executivo, ao Judiciário, ao Tribunal de Contas e Ministérios Público para um entendimento maior entre poderes.

TEM HABILIDADE

Venâncio Fonseca exerceu vários mandatos na Assembleia, foi presidente da Casa e esteve como líder tanto do Governo quanto da oposição. Tem habilidade para assuntos intrincados da política e é homem de diálogo.

GARIBALDI E CHAPA

Garibaldi Mendonça (PSD) até às 23 horas da quinta-feira não havia montado sua chapa. Constavam apenas ele e Goretti Reis. Ontem Garibaldi complementou a chapa com Zezinho Guimarães e os deputados do chamado Grupo dos Quatro, que integram a oposição.

FALTOU DIÁLOGO

Garibaldi estava na chapa liderada por Luciano Bispo mas negou-se a participar porque soube que não seria mais o vice-presidente através de entrevista no rádio. Admitiu que a disputa deu um tom mais democrático ao pleito.

SEM PROBLEMAS

Garibaldi também disse que é amigo de Luciano Bispo e elogiou o seu trabalho à frente da Alese nos quatro anos anteriores, mas a mudança de cargo sem comunicá-lo teria sido um desrespeito. Garibaldi não fará oposição.

ZEZINHO É O LÍDER

Como já fora antecipado pela coluna, o deputado Zezinho Sobral (Podemos) é o líder do Governo, indicado por Belivaldo Chagas ontem. O nome de Zezinho vinha sendo cogitado desde o afastamento de Francisco Gualberto.

DANIELA MOVIMENTA

Aracaju amanheceu a sexta-feira com a informação de que a delegada Daniela Garcia teria sido convidada para integrar a equipe do ministro da Justiça, Sergio Moro. Partiu do deputado Gilmar Carvalho a notícia.

ESTAVA EM BRASÍLIA

Daniela estava em Brasília e isso fez com que a informação tomasse pé. No início da tarde, em contato com a Fan FM, Daniela desmentiu o convite. A delegada fora para a posse do senador Alessandro Vieira (PPS).

NOVAS INFORMAÇÕES

Chega à notícia de que o ministro Moro estaria convidando para integrar sua equipe delegados federais, mas que a delegada Daniela pode participar do gabinete do senador Alessandro Garcia em Brasília.

MAIS UM DETALHE

Daniella Garcia é uma das seis delegadas que circulam todo o Brasil dando palestras sobre corrupção e lavagem de dinheiro, através do Ministério da Justiça. Em Sergipe, ela ocupa uma Delegacia do Interior.

BELIVALDO E BRASÍLIA

O governador Belivaldo Chagas vai a Brasília na próxima semana para agenda com o vice-presidente general Mourão e com o ministro chefe da Casa Civil, Onys Lorenzoni, para tratar sobre a Fafen e salvá-la da hibernação.

VIAJA A BARRETOS

De Brasília, Belivaldo viaja a Barretos (SP), a convite de Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer da cidade. Com ele vão auxiliares da área da Saúde, para conhecer mais de perto o funcionamento do hospital. Belivaldo fica em São Paulo até domingo.

VAI DEIXAR O PT?

Durante solenidade de posse do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ozório Araújo Ramos Filho, um membro do TJ ouviu de um deputado: “Francisco Gualberto deve deixar o PT por ter se sentido rejeitado pela abstenção do seu correligionário Iran Barbosa”.

POSIÇÃO PARLAMENTAR

O deputado Gilmar Carvalho (PSC), pré-candidato a prefeito de Aracaju, votou na chapa liderada pelo seu colega Luciano Bispo, mas avisou: “isso não quer dizer que apoio o Governo e nem que estou na oposição”.

SOBRE ITABAIANA

A impressão que ficou, na votação de ontem, foi de que os deputados Talysson e Maria Mendonça continuam aliados em Itabaiana. Os dois se ausentaram na votação das chapas para não votarem em Luciano Bispo.

Nos grupos sociais

///Dois B.Os. – Diante da tumultuada sessão do plenário para eleição do presidente do Congresso, o senador Espiridão Amin (SC) disse que “diante de tanta confusão criada, o Alessandro já fez mais de dois B.Os”. Referia-se ao senador sergipano Alessandro Vieira (PPS), que é delegado.

///Votos a Rodrigo – O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) obteve 306 votos e se manteve presidente da Câmara Federal, numa eleição sem excessos e confusão. Sete parlamentares de Sergipe deram voto a Rodrigo e apenas o deputado federal João Daniel (PT-SE) votou em outro candidato.

///Voto fechado – O senador Rogério Carvalho (PT-SE), que tomou posse ontem no Congresso Nacional, diz que vai defender a Seguridade Social para que os recursos dos trabalhadores não migrem para a iniciativa privada, com a reforma da Previdência. Ontem, Rogério também defendeu o voto fechado para presidente do Senado.

///Esteve atuante – Em seu primeiro dia como senador, Alessandro Vieira (PPS) esteve atuante na votação para presidente do Congresso e participou de toda a discussão para votação, se colocando sempre próximo ao microfone de apartes e questões de ordem. Alessandro quer o voto aberto e é contra Renan Calheiros.

///Muito sucesso – A vice-governadora Eliane Aquino (PT) desejou a todos os deputados estaduais, federais e senadores muito sucesso em seus mandatos. “Um abraço em especial aos meus queridos companheiros do PT/SE que tomarão posse hoje: Rogério Carvalho, João Daniel, Iran Barbosa e Francisco Gualberto”.

///Fábio comemora – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) comemorou ontem o fim da votação na Câmara e a vitória de Rodrigo Maia (DEM-RJ) em primeiro turno, com 334 votos. “Parabéns pela reeleição e que conduza a casa às mais importantes pautas para a sociedade”, desejou o parlamentar.

Conversa

Está chateado – Deputado federal Valdevan Noventa tomou posse ontem e conversou com alguns colegas na Câmara. Está chateado com seu partido, o PSC.

Conversa rápida – Valdevan teve conversa rápida com o deputado Fábio Henrique (PDT) e lhe confidenciou que o PSC não fez nada por ele.

Não muda base – Vitória de Luciano Bispo para a Presidência da Assembleia, mesmo em disputa com outra chapa liderada por Luis Garibaldi, não muda a base aliada.

Sem surpresa – A votação para a Mesa não teve muita surpresa. O placar havia sido antecipado em razão da posição anterior dos deputados.

Sem bloco – O ex-deputado federal André Moura está conversando com lideranças políticas do interior, mas ainda sem tratar sobre formação de bloco.

Ainda parados – O Congresso Nacional abriu os trabalhos e não terá mais um período de recesso. Em Sergipe os eleitos só retornam dia 15 deste mês.

Dia de Carlão – Quem aniversaria hoje é simpático Carlão, que trabalha na Câmara Federal e trabalha com parlamentares sergipano. Atualmente está com Fábio Henrique.

Circula bem – Carlão tem amplo conhecimento em Brasília e circula bem nos corredores da Câmara e de Ministérios. Ajuda Sergipe lá em Brasília.

Índice de suicídio – Isso é pouco divulgado, mas há um alto índice de suicídio no interior de Sergipe, principalmente de adolescentes.

De Edgard Menezes: Sem querer puxar o saco de ninguém, mas, o puteiro de Wanda era mais organizado do que essa votação no Senado.