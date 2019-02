FÁBIO HENRIQUE: O NOSSO GABINETE SERÁ DO POVO DE SERGIPE

02/02/19 - 07:13:52

O deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) foi empossado na manhã desta sexta (dia 1º), no Congresso Nacional, com disposição para trabalhar pelo Estado, sem olhar questões de ordem política, e garante que seu gabinete será o de Sergipe. Na relação com o Governo Federal, Fábio Henrique fará uma oposição consciente e defenderá as suas bandeiras e as do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Ele assume o mandato depois de enfrentar uma eleição muito difícil, em outubro de 2018, com atitudes corajosas. “A expectativa é a melhor possível. É a realização de um sonho! Sempre me imaginei representando o meu Estado no Congresso Nacional, e poder ajuda-lo. Estou à disposição, nosso gabinete será o Gabinete de Sergipe independente de questões de ordem política. Brasília não é o lugar e nem a hora de se tratar de questões políticas, é o lugar de se tratar o que for bom para Sergipe”, defendeu o deputado.

O PDT

Fábio Henrique é o primeiro deputado Federal eleito pelo PDT em Sergipe. “Defenderei as bandeiras de luta de meu partido e da minha vida. Estarei em defesa dos trabalhadores, ninguém verá Fábio Henrique votando contra os direitos do trabalhador, não ferirei os princípios básicos do meu partido; a Segurança Pública, porque sou policial Rodoviário Federal, e é um tema que precisa ser muito debatido porque a população não aceita mais os altos índices de violência; abordarei temas sociais como desenvolvimento econômico e geração de emprego; e a Educação, sou filho de professora e acredito que a mudança do nosso país passe pela educação”, detalhou.

Oposição

No cenário Nacional, o parlamentar adotará uma conduta de consciência das necessidades do país. “Meu partido, o PDT, é um partido de oposição ao Governo Federal. Tivemos um candidato a presidente da República, que foi Ciro Gomes, mas isso não quer dizer que seremos radicais. Iremos ajudar ao governo Bolsonaro no que for bom para o Brasil. O próprio Ciro Gomes já se colocou à disposição para ajudar em temas relacionados à economia. Todos nós temos de torcer para que Bolsonaro seja um bom governo para o Brasil. Não faremos oposição radical!”, reforçou Fábio Henrique.

Por Henrique Matos

Foto assessoria