ZEZINHO SOBRAL É O LÍDER DO GOVERNO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

02/02/19 - 07:19:00

O deputado Zezinho Sobral é o novo líder do Governo da Assembleia Legislativa. O convite foi feito pelo governador Belivaldo Chagas na tarde desta sexta-feira (01), durante a posse dos parlamentares.

Em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) afirma que fará um mandato baseado na ética, transparência e na participação popular. “A Alese é a casa que representa o povo, o estado, os municípios, as regiões, as mais diversas culturas, as prioridades e as necessidades. O Parlamento tem que ser o lugar que fiscaliza o Executivo, cria leis, escuta o povo, dialoga com as pessoas. É o instrumento de equidade e de controle. É a caixa de ressonância das necessidades do estado e a essência da democracia”, afirmou Zezinho Sobral.

O deputado estadual pelo Podemos destaca que é preciso interferir de forma mais determinante na formulação e na execução de políticas públicas. Segundo ele, é essencial levar para a discussão no plenário os problemas importantes de Sergipe. “Temos que debater sobre desenvolvimento econômico, geração de empregos, conclusão da infraestrutura da malha viária federal, propostas de mobilidade urbana que discutam a linha férrea desativada na Grande Aracaju. É necessário estabelecer novos fluxos e acesso na área de saúde, discutir leis ambientais, debater o desenvolvimento agropecuário, ter aproximação com órgãos de controle nessas áreas, além de fiscalizar os demais órgãos como é da competência do Legislativo Estadual”, pontuou.

Zezinho Sobral destacou que será o deputado dos movimentos sociais, das associações, das militâncias, das entidades. “Quero dialogar com os sindicatos. Defenderei a agropecuária sergipana (desde a agricultura familiar até os produtores rurais e a agroindústria), segmento que gera 240 mil empregos em Sergipe. O estado precisa apresentar soluções de gerenciamento e estímulo à produção, de acesso ao mercado, de capacitação do setor, de modernização com uso de tecnologia e da integração da agroindústria e o produtor rural. Precisamos do fortalecimento do mercado institucional para que entidades possam adquirir produtos da agricultura familiar. A relação do setor com os órgãos ambientais precisa ser bem regulada e simplificada porque aqueles que produzem diariamente precisam ser vistos de forma eficiente e ser reconhecidos”, enalteceu.

Fonte e foto assessoria