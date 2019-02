13 ÓRGÃOS ABREM AS INSCRIÇÕES PARA QUASE 3 MIL VAGAS NESTA 2ª

03/02/19 - 07:32:15

Cargos são de todos os níveis de escolaridade; só na Prefeitura do Rio de Janeiro são 1.652 vagas.

Pelo menos 13 órgãos públicos abrem as inscrições nesta segunda-feira (4) em diversas cidades no país para cerca de 3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só na Prefeitura do Rio de Janeiro 1.652 vagas para cargos de professor adjunto de educação infantil, com salário de R$ 2.455,35.