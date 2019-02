“Alessandro joga pra galera; tem visão Estado Policialesco”, diz ex-deputado

03/02/19 - 09:27:07

O advogado e ex-deputado federal João Fontes, usou as redes sociais neste sábado (02) para criticar a postura do senador Alessandro Vieira (PPS), por suas declarações quanto ao descumprimento de uma decisão judicial proferida pelo ministro do STF, Dias Toffoli, que determinou que a eleição da mesa diretora do Senado fosse realizada em votação secreta, como determina o Regimento Interna da Casa.

Sobre a decisão do Ministro Dias Toffoli, Alessandro Vieira disse que “vou defender o descumprimento da liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli, com base em precedentes da casa e considerando a independência dos poderes. Não é possível que uma liminar deferida na madrugada se sobreponha à decisão manifestada pelo plenário do Senado Federal”.

Para o ex-deputado João Fontes, o senador Alessandro Vieira “joga pra galera” e tem “visão do Estado Policialesco”, disse João, afirmando ainda que “Alessandro tem formação de advogado e sabe que decisão judicial tem que ser cumprida”, e concluiu dizendo que “o uso do cachimbo deixa a boca torta”.

Ao final de suas postagens, Fontes diz que “esse é o Brasil”: “Bolsonaro, Presidente da República; Toffoli, Presidente do STF; Alcolumbre, Presidente do Senado; Rodrigo Maia, Presidente da Câmara!”.

Com informações do Hora News