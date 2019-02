OBRA NA BEIRA MAR DEIXARA TRÁFEGO EM MEIA PISTA PARTIR DE 2ª

03/02/19 - 08:23:47

Terão início nesta segunda-feira (04), os trabalhos de recuperação total da avenida Beira Mar, um dos principais corredores de transporte e trânsito de Aracaju. As obras, que consistirão na remoção do pavimento atual para aplicação de uma nova camada de asfalto e também de novas sinalizações horizontais e verticais e rampas de acessibilidade, podem durar aproximadamente um ano. Por causa dos serviços, o trânsito sofrerá alguns impactos e a população deverá ficar atenta. Quando concluída, a obra, que faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana, trará grandes benefícios para a capital sergipana.

O serviço compreende toda a extensão da via, desde a rotatória do Terminal de Integração da Atalaia até o Terminal de Integração do Mercado. A primeira etapa do trabalho acontecerá no sentido Atalaia/Centro e duas equipes trabalharão em diferentes pontos para acelerar o processo: uma ficará responsável pela obra da rotatória do Terminal da Atalaia até o Iate Clube, e a outra irá executar o serviço da avenida Ivo do Prado (após o acesso da avenida Augusto Maynard) até o Terminal do Mercado.

“O trabalho acontecerá diariamente das 8h às 17h para evitar poluição sonora em horários inadequados, e a via não ficará 100% bloqueada”, explica o coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho. Os serviços serão realizados em meia pista e, por isso, não haverá alterações no trânsito. Contudo, a SMTT alerta que o fluxo poderá ficar mais lento e aconselha os condutores a pesquisarem rotas alternativas. No sentido Centro/Atalaia a pista estará totalmente liberada.

O superintendente interino da SMTT, Renato Telles, ressalta a importância do corredor da Beira Mar para a mobilidade de Aracaju. Durante a obra, a superintendência dará suporte para que a população esteja bem orientada e informada sobre o trânsito na região. “O corredor da Beira Mar trará grandes benefícios para toda a cidade e, como acontece em toda obra, haverá transtornos, mas sinalizaremos a região onde a obra será realizada e estaremos comunicando constantemente a população sobre os serviços”, afirma.

Sobre a obra

A Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal nos 10 km de extensão da avenida, desde o Terminal de Integração da Atalaia até a região dos Mercados Centrais.

A obra faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana, através do qual a Prefeitura instalará ainda 150 novos abrigos de ônibus, construirá um novo terminal de integração no Mercado, reformará os terminais da Atalaia e do DIA, construirá uma central semafórica, além de instalar semáforos inteligentes em 150 cruzamentos da cidade, serviço que já foi iniciado no ano passado.

Fonte e foto: PMA