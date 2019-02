ABERTO RECRUTAMENTO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO NO MPF/SE

A vaga disponível é para servidores públicos federais com formação em Direito

De 4 a 15 de fevereiro ficam abertas as inscrições para seleção de servidores públicos federais, com formação em Direito, interessados em assumir cargo em comissão no Ministério Público Federal em Sergipe. A pessoa selecionada vai atuar como assessor em gabinete de procurador da República.

Entre as atividades do cargo estão assessoramento a membros; elaboração de minutas de peças processuais, administrativas e extrajudiciais; atendimento ao público; inserção de dados e utilização dos sistemas de informação corporativos; atuação na tramitação e movimentação de processos, entre outros.

A jornada de trabalho é de 40h semanais e a remuneração do cargo será paga nos termos do artigo 18 da Lei nº 13.316/2016

Inscrição – Os interessados em participar devem encaminhar currículo para o e-mail – Os interessados em participar devem encaminhar currículo para o e-mail prse-nugep@mpf.mp.br até as 18h do dia 15 de fevereiro de 2019 (horário de Aracaju). O currículo deve conter dados de identificação, formação escolar, títulos, cursos e experiências profissionais. O candidato deve enviar também, por email, os documentos comprobatórios digitalizados que atestem a veracidade das informações.

Seleção – A seleção será realizada em duas fases. A primeira é a avaliação curricular e a segunda é entrevista presencial. – A seleção será realizada em duas fases. A primeira é a avaliação curricular e a segunda é entrevista presencial. Os detalhes estão no edital do recrutamento externo disponível aqui

