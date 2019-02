Alunos e professores do Gonçalo Rollemberg Leite dialogam com o secretário da Educação

Por Ítalo Marcos

A manhã desta segunda-feira, 4, contou com uma surpresa para os alunos e professores do Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju. Eles receberam a visita do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, que esteve na unidade de ensino para conferir o funcionamento da escola. O gestor da pasta tem feito rotineiramente visitas a unidades escolares sem comunicação prévia, para conhecer de perto e ampliar o diálogo da gestão central do órgão com alunos, professores e equipes diretivas das escolas da rede pública estadual.

Recepcionado pela diretora Maria Rosa Melo Alves, o secretário verificou a estrutura física do prédio onde funciona a escola, que atende atualmente a cerca de mil alunos, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, nos turnos manhã e tarde. Neste ano de 2019 tiveram início as aulas em cinco turmas do 1º ano do ensino médio de tempo integral. A escola teve, como resultado na primeira chamada do Sisu, 14 estudantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio para a Universidade Federal de Sergipe.

Professor Josué Modesto disse ter gostado da estrutura da escola e afirmou que em breve ela passará por melhorias. “Na verdade, todas as unidades de ensino médio de tempo integral passarão por reforma. Aqui no Gonçalo o mais urgente agora é a quadra de esportes. A obra já está em processo de licitação e, por ser emergencial, será executada antes mesmo da reforma geral”, explicou.

A diretora Maria Rosa Melo Alves afirmou que é importante aproximar a gestão da Educação com a realidade da escola. “Quando o secretário vem aqui, ele observa as necessidades, vê o que precisa ser melhorado e em que ponto a Secretaria de Estado da Educação pode suprir as lacunas que ainda existem no sistema público de ensino. Já aguardávamos ansiosos por essa visita”, disse.

Diálogo com alunos e professores

Além de verificar as condições estruturais, o secretário Josué Modesto conversou com alunos e professores e conheceu as suas demandas. “A visita é de grande importância. Quando o gestor da Educação vem para ver o andamento da unidade de ensino, ele tem um melhor controle de como está a situação aqui e pode promover melhorias, tanto na estrutura como também no sistema pedagógico”, declarou Sarah Hellen Nabuco Lins Barbosa, aluna do 3º ano.

Quem também aprovou a iniciativa foi Yan Amâncio Marques, estudante do 1º ano. “Quando o secretário vem aqui, ele pode participar e ficar por dentro da situação da escola. Acho de grande relevância ele ficar sempre acompanhando e mantendo presença, isso é muito bom, pois ele está representando o Estado dentro da nossa escola”, afirmou.

O secretário ainda dialogou com professores da escola, que tinham alguns questionamentos sobre o ensino médio de tempo integral, modalidade de ensino que começou a ser ofertado este ano no Gonçalo. “Penso que o secretário veio para verificar as condições físicas da escola. Mas para nós, professores, a importância maior foi ter podido conversar pessoalmente com ele, termos exposto nossas dúvidas e posicionamentos. A conversa foi muito proveitosa. É muito bom estar frente a frente com a autoridade da Educação, de maneira amistosa e produtiva”, declarou a professora Carla Viviane Nascimento Santos, que ensina Língua Portuguesa.

