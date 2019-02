Avosos celebra Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil com inauguração

No próximo dia 15 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos) entregará ao Governo do Estado as novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia Maria Ruth Wynne Cardoso ´Tia Ruth´. Será às 9h, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). “Um espaço bem organizado, ilustrado e exclusivo para crianças e adolescentes com câncer do Estado de Sergipe, não apenas aos assistidos pela Avosos. Para a construção utilizamos fundos de reservas de parceiros da instituição e recursos provenientes do nosso Centro de Oncologia, que possibilita tratamento a adultos com câncer. Os recursos doados pela sociedade são revertidos exclusivamente ao apoio ao tratamento na Casa Tia Ruth de Apoio: alimentação, hospedagem, cesta básica, transporte, exames especializados, consultas médicas e outros”, pontua o fundador e presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo.

Tem sido comum em diversos Estado brasileiros a parceria entre instituições de apoio à criança e ao adolescente com câncer e a Rede de Saúde Pública, a exemplo do Ceará com Associação Peter Pan, em Brasília com Abrace, em Pernambuco com Gac e muitos outros (VEJA LINKS ABAIXO). “A Avosos sonha há 31 anos que as crianças e adolescentes com câncer no Estado de Sergipe passem a ter melhores condições de tratamento, com uma estrutura física adequada, de qualidade e um ambiente mais humanizado, possibilitando amenizar a dor, oferecendo conforto e dignidade no tratamento. Graças a essas parcerias, que visam melhoria das condições de tratamento, poderemos aumentar a sobrevida e as chances de cura dos pacientes”, revela Wilson Melo.

Foi justamente devido a esta parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que a Avosos está realizando este sonho com as novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia ´Tia Ruth´ do HUSE. “São raros os país no mundo na qual a saúde pública não grita por socorro. É uma questão séria que envolve vidas e que é levada à discussão em diversas instâncias, na qual todos que puderem colaborar, e assim desejarem, estão sendo convidados”, comenta o voluntário, que há 34 anos se dedica a causa do câncer infantojuvenil.

Um dos objetivos da Avosos é contribuir para melhores condições do tratamento de crianças e adolescentes com câncer. “É preciso poupar vidas e não apenas procurar culpados. É claro que cobramos das autoridades e corremos atrás dos direitos de nossos assistidos, mas a questão vai além. A Diretoria da instituição entendeu que era preciso fazer mais, garantindo um espaço exclusivo para as crianças e os adolescentes”, informa o presidente voluntário.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, a parceria com a Avosos é um ganho de excelência para a sociedade sergipana. “Este é um momento de muita alegria em poder ver nossas crianças e adolescentes assistidas pelo Hospital de Urgência de Sergipe, que já presta um substancial serviço oncológico infantil e adulto, beneficiadas com um novo espaço. Esse momento estreita de forma muito efetiva a relação da Secretaria de Estado da Saúde com a Avosos, instituição que tem expertise e estrutura no apoio assistencial a crianças e adolescentes portadores de câncer”, revela.

Por Waneska Cipriano

