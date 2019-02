Banese e Banese Card fecham parceria com a bandeira Elo

O Banco do Estado de Sergipe S/A (Banese) e a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (Seac), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card, fecharam uma parceria com a Elo Serviços S/A de modo que passarão a emitir cartões de débito e de crédito, respectivamente, através da bandeira Elo.

“Focada na expansão do conglomerado Banese, essa parceria com a Elo atende aos anseios dos nossos clientes de terem o seu cartão de crédito Banese Card com aceitação nacional e internacional”, afirma o presidente do Banese e presidente do Conselho de Administração da Seac, Fernando Mota.

De acordo com ele, a bandeira Banese Card existe há 18 anos no mercado sergipano e encontra-se em expansão principalmente pela região Nordeste, contando com mais de 1 milhão de portadores e cerca de 43 mil estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil. “Com a parceria da Elo, em breve o Banese Card ampliará a sua aceitação para 190 países e 43 milhões de estabelecimentos comerciais”, ressaltou.