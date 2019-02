Belivaldo Chagas determina fiscalização de transporte alternativo em Sergipe

04/02/19 - 14:58:15

Durante posse do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, o governador falou que a discussão sobre transporte alternativo será a primeira tarefa do novo gestor. Ubirajara é engenheiro civil e antes de assumir a Sedurbs exercia a função de vice-presidente da Empresa Municipal de Urbanização

Um dos primeiros compromissos na agenda administrativa do governador Belivaldo Chagas nesta segunda-feira (04), foi dar posse ao novo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, o engenheiro civil Ubirajara Barreto. Desde o início de sua nova gestão, Belivaldo vem realizando alterações no secretariado, e mesmo substituindo o ex-secretário Valmor Barbosa que era responsável pela pasta pelos três últimos governos, o governador não exclui a possibilidade de mantê-lo no Executivo.

Ubirajara é um técnico competente e que tem condições totais e absolutas de dar continuidade ao excelente trabalho que também vinha desempenhando Valmor Barbosa, outro técnico extremamente competente e que deverá, inclusive, continuar no governo em alguma assessoria, estamos conversando sobre isso. É natural que se façam mudanças, Valmor já estava à frente da Secretaria de Infraestrutura há cerca de 12 anos. Nós entendemos que era o tempo de fazer alterações porque fizemos também uma fusão com a secretaria de recursos hídricos e infraestrutura criando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade”, explicou o governador.

Para o novo secretário, a confiança depositada será honrada com um trabalho feito a várias mãos, principalmente com os órgãos que englobam a secretaria. “Essa é uma super secretaria, que engloba a Deso, Cehop, DER, Adema e a antiga Semarh. É uma secretaria que vai fazer com que as políticas de obras, de habitação e recursos hídricos passem por ela. Então teremos que ser, não somente eu, como toda a equipe, proativos, principalmente nesse momento de dificuldades que vivemos. O governador pode ter a certeza de que terá uma equipe coesa, comprometida, uma equipe determinada e que só terá um protagonista: o governo de Sergipe. Pode contar comigo!”, declarou Ubirajara.

O governador destacou, ainda, que esse trabalho da Sedurbs juntamente com os órgãos deverá ser reformulado. “Todos os órgãos vinculados a Secretaria passarão por uma reforma em sua estrutura. A Adema de hoje tem que mudar, mas é bom que se pese, está funcionando muitíssimo bem. Da mesma forma Deso, Cehop e DER. Faremos fusão de diretorias, criaremos outras diretorias, enfim, vamos tentar buscar meios com que os órgãos trabalhem com maior agilidade. A Secretaria de Infraestrutura funcionou durante muito tempo, quase que de forma paralela às ações da Cehop. Eu não quero mais isso. Tem que definir o que é o papel do Cehop e qual o papel da Secretaria, da mesma forma que precisamos repensar as ações do DER”, explanou Belivaldo. O governador ainda reforçou a necessidade da fiscalização no transporte alternativo. “A prestação de serviço não está boa. Essa é sua primeira tarefa: sentar com o DER e discutir transporte alternativo. Sentar e dialogar sobre o que fazer”, declarou o governador dirigindo–se ao novo secretário.

Novo secretário

Ubirajara Barreto é graduado em Engenharia Civil e Matemática. Em 1987, atuou na Prefeitura de Aracaju como engenheiro civil, chefe de gabinete da Secretaria de Obras e diretor do Departamento de Vias Públicas, da Secretaria Municipal de Obras. Na Emurb, além de ter exercido a função de Execução de Obras, foi gerente de Obras e Infraestrutura, e presidente no ano de 2000.

No âmbito estadual, foi diretor de Habitação no período de 2013 a 2014. Foi superintendente executivo da Seinfra, representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Condurb), membro suplente do Conselho Estadual de Desenvolvimento (Cedurb) e membro do Conselho Estadual de Transporte. Ultimamente, exercia a função de vice-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, acumulando a diretoria de Obras no período de 2017 a 2019.

A solenidade contou com a presença de secretários de Estado, prefeitos de diversos municípios e teve na composição da mesa, além do governador, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, o ex-governador Jackson Barreto, o deputado estadual Garibalde Mendonça e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Fonte e foto assessoria