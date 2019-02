Belivaldo confirma nome de Derninho para escritório de Sergipe em Brasília

O governador Belivaldo Chagas (PSD) confirmou, nesta segunda-feira (04) o que divulgou a coluna Plenário – no Correio de Sergipe e no Faxaju Online – O advogado Manoel Dernival Santos Neto assume o Escritório de Representação do Governo de Sergipe em Brasília.

Mais conhecido por Derninho e filho do ex-deputado federal Acival Gomes, Manoel Dernival “tem larga experiência no serviço público com passagens pela antiga Sergiportos, Emurb, Codise e Cohidro”, disse Belivaldo, acrescentando que “até dezendo, ele estava como diretor administrativo e Financeiro do FNDE, em Brasília”.