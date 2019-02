Defesa Social conclui formação do Nudec no bairro Soledade em Aracaju

Na manhã deste sábado, 2, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), concluiu o processo de formação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec), do bairro Soledade. A localidade, que já vinha sendo monitorada pela Defesa Civil do município, é considerada uma área de risco e integra o plano para redução de impactos da chuva e prevenção a possíveis desastres.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, revela que esse é o quinto Nudec formado. “A partir de agora, temos pessoas capacitadas, no bairro, para auxiliar a Defesa Civil, em situações de prevenção, preparação, além de mitigação e resposta aos desastres e, em ocasião das chuvas que podem impactar a localidade”, informou o coordenador.

O geólogo da Defesa Civil de Aracaju, Lucas Santana, informa que o bairro Soledade possui características específicas por conter diversos tipos de riscos . “ Há risco de movimentos de massas, com deslizamento de terra, além do risco de inundação, pela proximidade com o Rio do Sal. Também existe risco de enxurrada, na proximidade da base das encostas. Outra problemática diz respeito ao risco de contaminação, em razão da antiga lixeira que funcionava no Loteamento Senhor do Bomfim”, explicou.

Com a conclusão da capacitação do Nudec no bairro Soledade, neste sábado, em posse de conhecimentos que permitem a identificação de situação de risco, os participantes apresentaram as problemáticas identificadas por eles. Após a apresentação, o grupo realizou uma caminhada pelo bairro, para verificar essas indicações. “As informações obtidas servirão para atualizar os polígonos de risco que temos nessa comunidade”, acrescentou Lucas Santana.

A capacitação foi desenvolvida no espaço do Cras Carlos Hardman Cortês. A coordenadora da unidade, Vívian Almeida, considera que o Nudec passa a ser um apoio para os moradores que vivem em situação mais vulnerável. “Essa ponte com a Defesa Civil irá facilitar o entendimento sobre os riscos e o acesso às informações. Facilitará o diálogo com as políticas públicas”, destacou.

Maria Gilenilde Ramos, vive no bairro Soledade há cerca de 40 anos e hoje faz questão de se integrar ao projeto para contribuir com a comunidade. “ Depois que passei a frequentar o Cras, comecei a ver coisas maravilhosas. Entrei no grupo de idosos e tomei conhecimento dessa capacitação. E hoje, estou muito feliz por ser membro do Nudec Soledade, para ajudar no que for preciso”, avaliou.

Já Eduilson Almeida,32 anos, vive no bairro desde que nasceu. Ele lembra das situações de desabamentos e inundações com as quais os moradores do bairro conviveram. “Eu acredito que o Nudec vem para que a gente possa estar se somando aos demais moradores, para transmitir tudo o que aprendemos nessa capacitação de maneira que a comunidade possa se tornar muito melhor”, avaliou.

A Defesa Civil tem o papel de prevenir e minimizar os impactos de desastres, juntamente com os órgãos de apoio da Prefeitura, como a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos ( Emsurb). Com a atuação do Nudec, a expectativa é reduzir ainda mais o tempo-resposta às ocorrências. Por isso, os membros do Nudec passarão por capacitações continuadas e manterão constate diálogo com a Defesa Civil. “Com o Soledade, temos mais um Nudec preparado para atuar durante o período chuvoso, em Aracaju, de março a junho”, finalizou o major Sílvio Prado.