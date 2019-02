Guarda Municipal de Rosário prende autor de homicídio minutos após o crime

04/02/19 - 13:01:42

Na manha dessa segunda-feira (04/02), a Guarda Municipal foi acionada sobre um homicídio no bairro Morada do Sol.

A equipe foi ao local onde constatou que a vitima era Alberto Lima Santos conhecido como Betinho. As informações apontavam o indivíduo conhecido como Bahia, e em seguida as equipes da Guarda Municipal e policia militar do 9° BPM realizaram buscas, sendo que a equipe da Guarda Municipal liderada pelo comandante Josenildo, GM Cruz e GM Costa, localizaram o autor do homicídio o qual assumiu autoria alegando que a motivação foi uma briga no dia anterior, domingo.

O autor foi identificado como Uilton Sousa da Cruz, 37 anos, morador de Rosário. Com o autor foi encontrada a arma do crime (faca peixeira) ainda confirmou que comprou a arma na feira minutos antes do crime.

A Guarda Municipal conduziu o autor para realizar o flagrante na delegacia de Maruim.

Fonte e foto GMRC