PM PRENDE INDIVÍDUOS POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E ARMADOS

04/02/19 - 06:26:54

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam na madrugada deste domingo (04), quatro suspeitos portando arma de fogo e embriaguez ao volante no bairro Inácio Barbosa.

As viaturas Tático 14 e 16 receberam a informação através do CIOSP que havia uma ocorrência de ameaça por arma de fogo. No local, populares confirmaram a situação e passaram as características dos indivíduos.

Diligências foram realizadas e o veículo informado foi avistado pelos policias. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou se desfazer da arma e foram presos em flagrante.

O passageiro assumiu a propriedade da arma e condutor do veículo foi preso por embriaguez ao volante.