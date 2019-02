RECEITA BLOQUEIA FPM DA PREFEITURA DE SANTO AMARO

04/02/19 - 14:36:10

Receita bloqueia FPM da Prefeitura de Santo Amaro das Brotas e prejudica pagamento dos servidores

A Receita Federal bloqueou os repasses dos dias vinte e trinta de janeiro deste ano da prefeitura de Santo Amaro das Brotas, e findou prejudicando o pagamento dos servidores efetivos, que vinham sendo pagos todo dia 30 de cada mês, enquanto os servidores comissionados recebem no dia 10 do mês subsequente.

A medida adotada pela Receita foi motivada depois que ela própria percebeu que não teria feito o débito das parcelas de dívidas das administrações anteriores, e efetuou o bloqueio total dos dois repasses, somando aproximadamente meio milhão de reais.

Além da folha dos servidores, o bloqueio também afetou o compromisso constitucional do duodécimo destinado para a Câmara de Vereadores, o que o prefeito resolveu com os créditos de ICMS repassado pelo Estado.

O prefeito Dadau disse que na última sexta-feira, 1, entrou com uma ação na justiça com pedido de liminar, para que rapidamente seja liqüidada a folha dos servidores, prioridade de sua gestão.

“Não me oponho de pagar o que é devido, mesmo sendo de outras gestões, só não posso ser surpreendido por um equívoco que a própria Receita cometeu, e ver frustados os servidores do município, que sabem do meu compromisso com todos eles”, concluiu Dadau.

Ascom/PMSAB