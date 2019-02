Secretaria de Educação realizará Jornada Pedagógica em Nossa Senhora do Socorro

04/02/19 - 16:12:15

Professores e diretores pedagógicos do município de Nossa Senhora do Socorro, participarão da Jornada Pedagógica, realizada no município de entre os dias no período de cinco e sete de fevereiro. Na terça (05) e quarta-feira, (06), as atividades serão realizadas no Centro Cultural Gilson Prado Barreto, já no último dia do evento, quinta-feira, 07, as oficinas acontecerão na Faculdade São Luís de França, em Aracaju. O encontro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, realizado através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por intermédio das ações da Diretoria de Educação.

O evento tem como tema central as “Reflexões sobre o Currículo de Sergipe: implementação e ação na sala de aula”. A Jornada Pedagógica será um espaço de debate e promoverá o aprimoramento da práxis pedagógica. Dessa maneira, possibilitará a sistematização dos saberes locais e universais no âmbito da escola com o intuito de garantir o direito de aprendizagem aos estudantes.

Objetivos

A Jornada de Estudos tem como objetivo promover reflexões acerca da implementação do Currículo de Sergipe nas unidades educacionais da Rede Municipal, planejar as ações pedagógicas para implantar o documento em sala de aula. Além disso, debater sobre a importância da Avaliação Escolar para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e refletir sobre a Educação Especial na perspectiva do Currículo Funcional Natural.

Currículo de Sergipe

O Currículo de Sergipe foi elaborado em regime de colaboração com os 75 municípios, ele aponta competências princípios, direitos, objetivos de aprendizagem para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental considerando as especificidades da cultura local.

Serviços

O quê: Jornada Pedagógica

Quando: no período de 5 a 7 de fevereiro

Onde: dias 5 e 6 no Centro Cultural Gilson Prado Barreto, em Nossa Senhora do Socorro e no último dia, 7, na Faculdade São Luís de França, em Aracaju

Por: Lívia Lessa