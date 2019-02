Turistas se encantam com os produtos da Feira de Verão na Orla de Atalaia

04/02/19

Renda irlandesa, cerâmicas, bonecas de panos, tecelagem, trabalho com palha e madeira, colares, brincos, pulseiras, bolsas, carteiras, almofadas, redes, bijuterias, crochês, bordados, literatura de cordel e roupas, são alguns dos produtos que podem ser encontrados na feirinha que ficará instalada na Orla durante todo o período de reforma do Centro de Cultura e Arte J. Inácio

Toda a criatividade do povo sergipano está sendo muito bem representada por 25 artesãos que marcam presença durante todo o período de alta estação, em uma feirinha denominada como “Feira de Verão”, em frente ao Centro de Cultura e Arte J. Inácio, na Orla de Atalaia. A diversidade dos produtos comercializados no local encantaram o casal alagoano Ana Paula Marques e Gouveia Filho, que aprovaram a qualidade dos materiais feitos a mão.

“O artesanato sergipano é bastante diversificado, além de ser referência para todo o mundo pelo trabalho incansável destes profissionais que tiram seu sustento por meio da arte. Outro ponto que observei é a criatividade deles, pois transformam em arte muitos materiais que iriam para o lixo. Estou levando na mala belas lembranças da cidade para meus amigos e familiares”, garantiu Ana Paula.

Artesãos de várias partes de Sergipe expõem seus trabalhos e alavancam as vendas através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Associação dos Artesãos do Centro de Arte e Cultura J. Inácio, conforme garantiu a presidente da entidade e ceramista. “A associação possui 150 artesãos cadastrados e somente nesta feira temos 25 marcando presença. Os demais artesãos estão com seus produtos no Shopping Jardins. E a medida que o movimento aumenta, mais artistas vão chegando e se somando ao projeto”, afirmou Jean Angélica Santos Coutinho.

Fazendo uma pausa durante o passeio na Orla, para registrar uma foto em um dos símbolos da cidade – como a estátua de um caju que dá as boas-vindas à feira -, a turista baiana Vânia Santos não escondeu a satisfação em visitar a cidade e encontrar produtos regionais. “Fiquei apaixonada por tudo que vi nesta feira. Queria poder levar um produto de cada para guardar de lembrança em minha casa. E o que mais me encantou, foram as tecelagens como os fuxicos e a renda”, disse.

Com mais de 42 anos de experiência transformando em arte materiais retirados da areia da praia, o artesão Sérgio Bastos comercializa uma infinidade de produtos que destacam com cores marcantes as belezas de Aracaju. “Meu trabalho é baseado na reciclagem e sempre vou na beira da praia recolher cascas de ostras, pedras, conchas e tampas de refrigerantes para dar um colorido diferenciado destacando sempre o tema Aracaju ou o sertão”, pontuou.

Na feira, além de artistas consagrados de Aracaju, também marcam presença artesãos de regiões como Pacatuba, Pirambu e Neópolis que já tiveram êxito com produtos exportados para outros países.

