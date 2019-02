Abertas Inscrições para Coro Sinfônico da Orsse; 30 vagas estão sendo ofertadas

05/02/19 - 14:12:08

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), buscando fomentar a cultura em nosso Estado, informa que a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) está com inscrições abertas para audições destinadas ao preenchimento de 30 vagas nos naipes: Soprano (6 vagas), Mezzo-sopranos/Contraltos (8 vagas), Tenores (8vagas) e Baixos/Barítonos (8 vagas), do Coro Sinfônico da Orsse. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de fevereiro e, no dia seguinte, 27, serão as audições.

O Coro da Orquestra Sinfônica de Sergipe é um grupo formado por aproximadamente 60 pessoas que, não necessariamente com formação acadêmica em Música ou Canto, aliam uma competente atividade musical a suas atribuições do cotidiano. Deste modo, por meio de suas participações em concertos junto à Orquestra Sinfônica de Sergipe, o grupo tem demonstrado crescente importância artística no desenvolvimento de repertório coral erudito e popular no Estado de Sergipe.

É importante ressaltar que a participação no Coro Sinfônico da Orsse não pressupõe ou assegura qualquer vínculo empregatício. O grupo é constituído por voluntários. Não é necessária formação técnica ou superior em Música ou Canto, porém é exigida a idade mínima de 18 anos. Em relação à avaliação, será realizado um pequeno teste presencial de aptidão musical e o canto, a capella, de peça musical de livre escolha que pode ser tanto popular quanto erudita.

O desempenho, bem como a saúde vocal dos candidatos, será analisado pelos membros da banca de avaliação que em consenso indicarão a aprovação daqueles candidatos que responderem satisfatoriamente aos critérios em julgamento. Os testes acontecerão na cidade de Aracaju, no Teatro Atheneu (R. Vila Cristina 367, São José, Aracaju/SE), no dia 27 de fevereiro de 2019, a partir das 17h00 (por ordem de chegada).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até 26 de fevereiro, deverão ser feitas via e-mail (sinfonica.sergipe@gmail.com). Para participara é necessário ter pelo menos 18 anos de idade e não é exigida nenhuma formação.

Ao entrar em contato através do e-mail indicado, o candidato deve informar seu interesse em se inscrever na seleção para o Coro Sinfônico da ORSSE deste ano; Serão enviadas ao candidato: ficha de inscrição e informações acerca da avaliação; O candidato deverá encaminhar ao mesmo endereço de e-mail a ficha de inscrição preenchida em cada item (o espaço da assinatura poderá ser preenchido no dia da audição); A inscrição só será concluída quando o candidato receber e-mail de CONFIRMAÇÃO, neste conterá outros detalhes do processo seletivo.

Resultados

A lista dos selecionados nas audições para o Coro Sinfônico da ORSSE 2019, que mostrará o resultado do processo seletivo, será divulgada até o dia 01 de março de 2019 e poderá ser vista nas páginas da ORSSE (https://ptbr.facebook.com/orquestrasergipe/) e do seu Coro Sinfônico (https://ptbr.facebook.com/corosinfonicosergipe/), no Facebook. Além desta, os aprovados receberão e-mail com a informação e com as disposições sobre o início das atividades com o Coro Sinfônico da ORSSE.

Para mais informações, acessar o edital.

Fonte e foto Secult