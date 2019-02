Ações do prefeito reposicionam a cidade de São Cristóvão no cenário turístico

Encarado como um dos principais meios para a geração de emprego e renda, o turismo é um dos grandes destaques da gestão do prefeito Marcos Santana, a frente da prefeitura da quarta cidade mais antiga do Brasil. Reuniões, projetos, parcerias e participações em eventos de âmbito regional e nacional, tem o objetivo de reposicionar São Cristóvão na “prateleira do turismo”, colocando a cidade novamente como destino de visitantes e com potencial a ser investido por instituições privadas.

Através da Diretoria de Turismo da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), a Prefeitura de São Cristóvão direcionou seus esforços para atrair investimentos e dar visibilidade para a cidade. “A gestão Marcos Santana, em especial em 2018, buscou reposicionar São Cristóvão no mercado local e regional, e nós estamos começando a colher os frutos agora, no momento que recebemos sinalizações positivas e mais operadoras de turismo que antes não nos visitavam. Isso é um sinal que nossas políticas estão dando certo, e que o destino São Cristóvão está novamente na prateleira do turismo”, afirmou o gestor de Turismo da Fundact, Allan Alberto Santos.

Guia Turístico

No último ano foi lançado o Guia Turístico de São Cristóvão. Com informações sobre pontos de lazer no Centro da Cidade Mãe, o guia também possibilita ao visitante conhecer a história do município, que é o quarto mais antigo do país. O Guia traz locais como igrejas, restaurantes, museus, pontos culturais, dentre outros.

Encontros

Com o objetivo de atrair investimentos e novos projetos para a cidade, o prefeito Marcos Santana ao longo dos dois anos de gestão, realizou dezenas de encontros com agentes de turismo, empresários e representantes de diversas instituições. Uma dessas reuniões contou com a presença do arcebispo Dom João José Costa e o presidente da Construtora Celi, Luciano Barreto, que no encontro discutiram sobre a adaptação das acomodações do Convento de São Francisco, localizado na Praça São Francisco, no Centro Histórico, em Hotel de Eventos.

Para resgatar o lugar de destaque que São Cristóvão sempre teve entre os principais destinos turísticos sergipanos e do nordeste brasileiro, a secretária municipal de Governo e Relações Humanas, Paola Santana, e o gestor de turismo da Fundact, Allan Oliveira, estiveram participando na sede da Federação do Comércio (Fecomércio), em Aracaju, de reunião na Câmara Empresarial de Turismo, onde apresentaram um balanço das ações que a gestão municipal vem desempenhando para o fomento das atividades turísticas na cidade.

A gestão também buscou junto ao secretário estadual de turismo, Manoel do Prado Franco Neto, a execução e a operação de projetos que estão em curso no PRODETUR estadual. A possibilidade de desenvolvimento de novos projetos por meio do PRODETUR mais municipal, com recursos do BNDS, também foi apresentada no encontro.

Feira Internacional de Turismo da Abav

Realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) e voltada para absorver as diferentes demandas da cadeia produtiva do turismo, em especial a dos agentes de viagens, que são o principal canal de distribuição de viagens no Brasil, a Abav Expo Internacional de Turismo é um ambiente propício à realização de negócios e relacionamento, sendo uma ótima oportunidade de estar em contato direto com os diferentes participantes do setor. “A importância de participar do evento é justamente poder apresentar São Cristóvão para o mundo enquanto um destino que precisa ser conhecido. Pela primeira vez fizemos parte deste evento e pudemos divulgar as riquezas culturais e naturais de nossa cidade, para que assim o turismo volte a fazer parte de São Cristóvão e consiga gerar emprego e renda para a população”, declarou o prefeito Marcos Santana.

Conselho Municipal de Turismo

Em 2018 foi formado o Conselho Municipal de Turismo de São Cristóvão (COMTUR/SC). Composto por representantes da Prefeitura Municipal, comunidade privada e sociedade civil, o órgão foi idealizado com objetivo de planejar as ações que visam o desenvolvimento do turismo local. Dentre as pautas do COMTUR, esteve a criação do Plano Municipal de Turismo de São Cristóvão. “O Conselho tem o papel de fiscalizar e deliberar o orçamento para o turismo e a forma que a sociedade venha a ter o retorno de forma positiva”, explicou o coordenador de turismo da FUNDACT e diretor do COMTUR, Pedro Renggo.

A criação do Conselho e a elaboração do Plano Municipal de Turismo permitiram que São Cristóvão obtivesse o Selo + Turismo. “Esse selo é uma chancela que favorece que o município tenha uma posição preferencial na avaliação de projetos e processos, junto ao Ministério do Turismo e aos órgãos que destinam a verba para o turismo. Obtivemos esse selo em janeiro desse ano. Nenhum outro município de Sergipe possui esse Selo. Essa é mais uma demonstração de que o prefeito está tratando o turismo como uma política pública com foco no social”, explicou o gestor de Turismo da Fundact, Allan Alberto.

Guia Sergipe Trade Tour 2019

Em dezembro de 2018, o prefeito Marcos Santana, acompanhado de comitiva da Fundact, esteve no lançamento da 15ª edição do Guia Sergipe Trade Tour. São Cristóvão recebeu destaque em 11 páginas do Guia. “Sempre coloquei São Cristóvão justamente pela importância que a cidade tem dentro do Estado. É a quarta capital mais antiga do Brasil, é uma cidade histórica, tem o único patrimônio da humanidade de Sergipe, que é a Praça São Francisco, então é impossível deixarmos a cidade de fora do guia. Este ano, o que me deixou feliz é que finalmente a cidade encontrou gestores que estão dando o devido valor para o turismo e pra cultura”, pontuou a editora do livro, Waldete Zampieri.

Ações em 2019

O ano de 2019 começou a todo vapor no município. Com o objetivo de possibilitar que todo o trade turístico trabalhe as datas com antecedência e fomente ainda mais o turismo na cidade, o prefeito Marcos Santana lançou o Calendário Artístico e Cultural do município de São Cristóvão. “Nós estamos elencando neste calendário festividades religiosas e culturais para o para o ano intero. Isso significa que estamos assinando um documento dizendo: se prepare, traga o turista que esses eventos ocorrerão nessas datas. É uma responsabilidade adicional para nós da Prefeitura, e é uma ousadia em tempos tão difíceis como estamos vivendo”, afirmou o prefeito Marcos Santana.

Novas parcerias e projetos também começaram a ser alinhados para esse ano. Em 15 de janeiro o prefeito Marcos Santana esteve na sede do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) Sergipe, para conversar com o diretor-técnico de operações e responsável pela área de turismo, Emanoel Silveira Sobral, com o intuito de firmar uma parceria para uma consultoria do Sebrae dentro de São Cristóvão.

A ideia inicial é criar uma iniciativa semelhante ao que ocorre no município de Piranhas, Alagoas, local que atualmente faz parte do roteiro turístico de Xingó, e tem grande sucesso no campo do turismo, apresentando similaridades com São Cristóvão no tocante ao passeio cultural. Com o intuito de conhecer de perto a referência, o prefeito Marcos Santana realizou uma visita técnica no município de Piranhas, onde foi recepcionado pela prefeita Maristela Sena Dias, e posteriormente pelo prefeito de Canindé do São Francisco, Ednaldo da Farmácia.

Em fevereiro a cidade será palco de um novo projeto. Idealizado nos moldes do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), o ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’ contará com apresentações de renomadas bandas do estado de Sergipe. O projeto será dividido em duas temporadas, sendo a primeira realizada nos dias 09, 16 e 23 de fevereiro, e a segunda no mês de maio.

Seguindo o Calendário Artístico e Cultural, o município vive a expectativa de promover cada vez mais ações de cunho turístico. São eventos como o Carnaval dos Carnavais, Romaria de Nosso Senhor dos Passos, Corpus Christi e Festival de Artes que prometem atrair milhares de turistas sergipanos e de fora do estado durante todo o ano, beneficiando principalmente os moradores da cidade. “Buscamos sempre que o turista venha para nossa cidade, compre os nossos produtos, para que gere emprego e renda para os nossos. Esse é o principal objetivo do que estamos fazendo, desenvolver São Cristóvão, gerando também no turismo novas oportunidades para a nossa cidade”, declarou o prefeito Marcos Santana.

