ALESSANDRO COLETA ASSINATURAS PARA CPI DE TRIBUNAIS SUPERIORES

05/02/19 - 20:10:58

O senador Alessandro Vieira (PPS) começou nesta terça-feira (05) a coletar assinaturas para a instauração do que ele chama de CPI dos Tribunais Superiores: “Os tribunais superiores são o último espaço histórico de poder intocado pela onda de renovação impulsionada pela Lava Jato”, disse Alessandro a O Antagonista.

Eis alguns dos principais pontos que o senador sugere investigação:

— O cotidiano desrespeito ao princípio do colegiado;

— O uso abusivo de pedidos de vista ou expedientes processuais para retardar ou inviabilizar decisões do plenário;

— A diferença abissal do lapso de tramitação de pedidos, a depender do interessado;

— A participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a Lei Orgânica da Magistratura.

Sobre o desalento da população com o resultado de CPIs, Vieira comentou: “Ao final, se espera que a sociedade tenha o retrato fiel do funcionamento das Cortes Superiores e que sejam apresentadas medidas legislativas para a modernização do sistema, além da apuração de eventuais práticas ilícitas.”