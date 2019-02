CONTINUIDADE, JAMAIS CONTINUÍSMO

05/02/19 - 00:01:10

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Agora é arrumar a casa, porque o mal estar já passou. A Assembleia Legislativa muda gabinetes para os novos ocupantes que já na sexta-feira, às 9 horas, terão a primeira sessão de abertura, inclusive com mensagem do executivo e tudo o mais que manda o protocolo. O deputado estadual Luciano Bispo já está conversando com os membros da mesa e com colegas, para que a Assembleia reinicie com o gás da nova política que se proclama por todos os cantos.

Quase nenhum ressentimento sobre a disputa pelo comando da Casa, que há anos não assistia o bater de chapa. Talvez prenúncio de que algumas coisas mudaram, ou exibição de interesses contrariados. Entretanto, haverá sinalização de que ficaram arestas, com a apresentação de um projeto de lei para que as novas formações de mesas retornem ao processo de votação para todos os cargos e não apenas para presidente.

Nesses próximos dez dias que faltam para reiniciar os trabalhos no legislativo, percebe-se que a oposição minguou. Apenas o chamado Grupo dos Quatro, que conserva nomes de partidos que em Sergipe são oposição, já anunciou posição de oposição mas sem que haja radicalismo, o que é um avanço nesse segmento político que fica contra o Governo, porque a composição partidária perdeu o pleito em outubro. Mas é um pessoal jovem, de primeiro mandato, que ainda não trás sequela de outros episódios políticos graves.

O Governo também se prepara para o início real da nova administração, com projetos que podem mudar a face amarga da política ranzinza, onde o principal perfil era o interesse pessoal [ou de grupos] para o aproveitamento das benesses oferecidas pelo Poder, sem a participação do povo. A proposta que deve vir é de mudanças reais, de um novo estilo de administrar para o povo, com a participação dele e, principalmente, de absoluta abertura, inclusive da situação real em que se encontra o Estado.

A perspectiva e de continuidade sem perder o foco do “novo” e não de continuísmo que retroage aos maus exemplos de sempre.

REÚNE AUXILIARES

O governador Belivaldo Chagas vai se reunir hoje pela manhã com todo o secretariado em seu gabinete, no Palácio dos Despachos. Em pauta alguns projetos que serão enviados a Alese a partir do dia 15.

HOSPITAL DO CÂNCER

Na quarta-feira, Belivaldo Chagas viaja a Barretos, São Paulo, e visita o Hospital do Câncer daquela cidade, a convite do seu diretor Henrique Prata. Acompanha Belivaldo o presidente da Alese, Luciano Bispo, e técnicos da área da Saúde.

RETORNO DE MELO

O engenheiro Carlos Melo retorna à Presidência do Deso para retomar os trabalhos que estava fazendo anteriormente. De alguma forma satisfaz ao deputado Zezinho Guimarães (MDB), que não o via fora da Companhia.

MISSÃO DIFÍCIL

Segundo fonte do Governo, Carlos Melo retorna com uma missão difícil, que é resolver a situação de quem já passa do tempo de aposentadoria no Deso. Não será fácil enfrentar esse problema.

VALADARES LÁ E CÁ

O ex-deputado Valadares Filho (PSB) ficará em Brasília e em Sergipe cuidando do seu partido. Foi convocado pela Direção Nacional da legenda e vai atuar politicamente no que for necessário para o PSB, “mas sem atrapalhar minha atuação em Sergipe”.

NÃO TEM PROJETO

Valadares Filho disse ontem que não tem projeto pessoal para as eleições municipais do próximo ano: “ser ou não candidato à Prefeitura o tempo é que vai dizer”, porque no momento ele está mais preocupado com o fortalecimento do partido.

ESTUDA SOBRE INTERNET

O ex-senador Valadares (PSB) quase não fala em política. Só de forma mais reservada. No momento se dedica a estudos sobre a influência dos grupos sociais e o uso da internet junto às disputas eleitorais.

DANIELLA E CONVITE

A delegada Daniella Garcia esteve em Brasília e assistiu a posse dos senadores, mas tudo a convite de Alessandro Vieira (PPS) que tomava posse no Senado. Já o chamado de Moro para Daniella trabalhar no Ministério da Justiça é fake.

VALDEVAN NOVENTA

O deputado Valdevan Novena (PSC) terá reunião com a direção do seu partido amanhã e tratará sobre seu mandato. Adiantou que a sigla apoia o Governo Bolsonaro, “mas eu não”. Admite que fazer renovação política “não é brincadeira”.

SEIS POR MEIA DÚZIA

O senador Alessandro Vieira trabalhou e votou em Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidente do Congresso. Em outras palavras, trocou seis por meia dúzia. Davi nada tem a ver com uma nova política para o País, assim como Renan não tinha.

CONCORDAR SEMPRE

Um dos deputados estaduais disse ontem – pedindo off – que as lideranças políticas não gostam de aliados que têm posição e falam quando discordam: “esses líderes querem que os aliados apenas concordem com eles”.

MUITO TRABALHO

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que está com muito trabalho em Brasília para organizar “a nossa rotina de defesa dos interesses do povo de Sergipe”. Ontem ele recebeu a visita do deputado federal João Daniel.

BOM DETALHE

O que conversaram na foi revelado, mas o deputado João Daniel vai substituir Rogério Carvalho como presidente regional do PT em Sergipe, durante o próximo Congresso do Partido que se realiza até maio.

O G-4 QUER ATUAR

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse que o Grupo dos 04 – formado por ele, Samuel Carvalho, Georgeo Passos e Kitty Lima – fará oposição na Assembleia e vai tomar posições para discutir os projetos em bloco.

POLÍTICA NOVA

Rodrigo Valadares acha que a nova política já chegou em Sergipe e todos têm que se adaptar a isso e a mudança já está sendo perceptível a partir da escolha da mesa da Alese com duas chapas.

TUDO BEM RESOLVIDO

Não há problemas na Assembleia Legislativa em relação a Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães que integraram a segunda chapa na eleição da Mesa. Já esqueceram as divergências de momento e todos se mantêm ao lado de Luciano Bispo.

ISENÇÃO DE PENA

O ministro Sérgio Moro, da Justiça, apresenta pacote anticrime que admite isenção a pena de policial que mata em serviço. Começa a se configurar um regime de exceção. Sergipe não enviou representante para a solenidade.

QUEM FAZ INDICAÇÃO

Alguns políticos de Sergipe, inclusive com mandatos, estão se aproximando do presidente Bolsonaro para fazerem indicações de órgãos federais em Sergipe. Já existe mal estar entre dois políticos que foram derrotados nas eleições.

AINDA NÃO TRATA DISSO

Segundo um parlamentar, não há comentários sobre indicações de nomes para órgãos públicos nos Estados, através do Planalto. O que pode haver é uma antecipação de quem apoia bolsonaro e já se movimenta para garantir posição.

VLADIMIR ASSUME

O desembargador Vladimir Carvalho assume, dia 3 de abril, em Recife, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Vladimir também é autor de livros e praticamente reside em Sergipe. Ele é de Itabaiana.

Nos grupos sociais

///PSD está mais forte – O deputado federal Fábio Mitidieri diz que o PSD cresceu tanto em Sergipe quanto em Brasília. “Temos a maior bancada estadual, um federal, dois suplentes de Senador e o governador. Em Brasília, somos a quarta maior bancada da Câmara e a segunda maior do Senado”.

///Apenas por ser contra – Segundo o deputado Fábio Mitidieri, O PSD declarou independência em relação ao Governo Federal, “portanto, iremos votar naquilo que entendemos ser melhor para Sergipe e para o Brasil”. O PSD mostra que não fará oposição apenas por ser contra, mas no que for ruim para o povo.

///Punição rigorosa – José Nêumanne está certo quando lembra Fraudes no Senado: “Mesma cidadania que afastou Renan da presidência do Senado deve exigir punição rigorosa na forma da lei para senadora que furtou pasta com resultado de votação e responsável pela duplicação de cédulas na votação”.

///Risco de acidentes – Jailton Santana diz que Equipamentos eletrônicos serão instalados na Avenida Etelvino Alves de Lima, que liga as avenidas Gasoduto/Augusto Franco. Levantamentos da SMTT apontam o risco de acidentes em toda extensão da avenida. Para tentar uma redução, dois radares serão instalados na via.

///Fôlego para lutar – O aniversário do Partido dos Trabalhadores acontece neste próximo sábado, e atos políticos por todo o país vão mostrar o fôlego de militância para lutar e “garantir nossos direitos e nossa cidadania”. Na realidade é o PT quem ainda vai às ruas nesse País, mas as manifestações estão murchando.

///Difamar adversários – No Twitter, o “Escola sem Partido” diz que de norte a sul do país, professores se aproveitam do segredo das salas de aula para atacar e difamar os adversários do PT. Essa é a rotina das nossas escolas. Mas, para o Ministério Público, o Escola sem Partido é que é inconstitucional.

Conversas

Trabalha – O deputado Gilmar Carvalho continua trabalhando sua candidatura a prefeito de Aracaju, através de visitas a lideranças de bairros.

Orientação – Mas há uma orientação para que Gilmar reduza essa pré-candidatura e retorne a partir do meio do ano. Já está chegando sua equipe de marketing.

Sugestão – O deputado federal Fábio Reis (MDB) está sugerindo que o partido utilize mais os grupos da Internet para se aproximar da sociedade.

Derninho – O nome de Derninho para o Escritório de Sergipe em Brasília foi consenso entre a base aliada a Belivaldo Chagas.

Na direção – Heleno Silva retorna de Brasília hoje e cuidará do PRB em Sergipe. Esteve em reunião com a direção nacional do partido.

Anticrime – A ‘Lei Anticrime’ proposta pelo ministro Sergio Moro prevê maior rigidez na pena de delitos como roubo, corrupção e peculato.

Fica próximo – Gustinho Ribeiro (SD) tem procurado protagonismo e fica próximo ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia.

O apetite – Carlos Ayres Britto: O apetite da Vida por novidades é tão voraz que seu cardápio de incertezas é permanente.

Coniventes – Podem ter certeza: a mesa composta por dois emedebistas foi conivente com a fraude que ocorreria na votação do Senado