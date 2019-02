Dia Nacional da Mamogragia: Governo disponibiliza exame preventivo

05/02/19 - 05:43:06

Se diagnosticada a doença, além de tratamento psicológico, a paciente é encaminhada para o tratamento adequado na oncologia do Huse

Em alusão ao Dia Nacional da Mamografia, comemorado em 5 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da realização deste exame que identifica o câncer de mama. Quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de tratamento e cura. Dessa forma, as mulheres do estado de Sergipe podem contar com o atendimento humanizado do Centro de Integração à Saúde da Mulher (Caism) que, gerenciado pela Secretaria SES, oferta, além da mamografia, consultas especializadas e diagnósticos com exames específicos.

Segundo a enfermeira do Serviço de Diagnóstico de Imagens, Clarissa Franco, em 2018, o Caism realizou 2.8142 mamografias e magnificação mamária, em 2019 já contabiliza 364 mamografias. “O Caism tem uma oferta diária de 45 mamografias e essa disponibilidade de vagas é para todo o estado de Sergipe, com enfoque maior para as pacientes que estão sendo atendidas aqui pelos mastologistas, que já possuem alguma alteração e estão em acompanhamento, ou as pacientes da própria oncologia que estão em tratamento para o câncer e vêm fazer o procedimento aqui”, informa Clarissa.

No Caism a paciente que chega de qualquer município com o pedido de mamografia de rastreamento é acompanhada e não volta sem que todo o encaminhamento seja realizado. “A gente viabiliza o mais rápido possível o laudo dela. Nós temos o cuidado de buscá-la, de não entregar para a paciente o exame alterado, o médico é quem faz esse papel de direcionar e encaminhar para outros exames complementares para que ela fique confortável e, se diagnosticada a doença, ser encaminhada para o tratamento adequado que é na oncologia do Hospital de Urgência (Huse). Temos também psicólogo que faz o acompanhamento quando necessário”, diz Clarissa.

A paciente Vera Lúcia de Jesus, 62 anos, destaca o acolhimento e o bom atendimento das profissionais. “É a primeira vez que eu venho aqui e pretendo voltar outras vezes. Como técnica de enfermagem, eu vejo muitas mulheres que demoram a realizar o exame, que ficam adiando. Meu conselho para as mulheres é que não deixem de realizar esse exame que é muito importante para a gente, fazendo uma prevenção, porque como diz a história é melhor prevenir do que remediar. É muito difícil tratar um câncer, então prevenir é melhor”, reforça.

Já Kátia Suely Mota Sarmento, 40 anos, conta que é a segunda vez que está fazendo sua mamografia no Caism. “Eu achei ótimo o serviço. Gostei muito das meninas, da enfermeira, de todas, o atendimento é perfeito. Elas prometem o resultado para 30 dias e realmente sai na data correta”, comenta Kátia.

Serviços

O Caism conta com uma equipe completa de especialistas e realiza, em média, 2000 consultas e exames por mês. Os exames oferecidos são: diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia, PAAF (punção aspirativa por agulha fina), CORE-BIOPSY (biópsia feita por meio de ultrassom), Mamografia, Ultrassonografia, Videohosteroscopia diagnóstica. E a equipe é composta por: ginecologista, pré-natalista, mastologista, geriatra, oncologista, cardiologista, endocrinologista, anestesista, nutricionista, psicóloga, enfermeiras, assistente social, ultrassonografistas.

Localização e horário de funcionamento

A Clínica está localizada à Av. Tancredo Neves, s/n, bairro Capucho – Aracaju/SE

Telefone: (79) 32189400

O atendimento é presencial nos períodos da manhã e tarde. No entanto, poderá atender em horários especiais de acordo com a demanda.

Fonte e foto SES