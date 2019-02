Governador reúne secretariado e reforça alinhamento de ações para equilíbrio

05/02/19 - 15:04:34

Na ocasião, o governador falou sobre a escolha de Dernival Neto como chefe do escritório do governo em Brasília e destacou a necessidade de estreitamento das secretarias com escritório do governo

O governador Belivaldo Chagas, ao lado da vice-governadora Eliane Aquino, reuniu o novo secretariado, nesta terça-feira (05), com o objetivo de apresentar e alinhar as diretrizes do governo, além de reforçar a união dos órgãos em prol do equilíbrio fiscal do Estado. Além disso, o governador colocou a necessidade de estreitamento das secretarias com escritório do governo em Brasília. Para isso, o governador nomeou Dernival Neto como novo chefe do escritório e frisou a importância de planejamento estratégico para nortear as ações estaduais nos próximos quatro anos.

“Temos uma equipe trabalhando num projeto único, que é fazer com que esse estado, nos próximos quatro anos, consiga reencontrar o equilíbrio nas finanças. Eu não estou preocupado em deixar obras feitas por cimento ou concreto. O que eu quero é reencontrar o equilíbrio que está perdido. Temos um déficit previdenciário de mais de R$ 1 bilhão. Por isso, a ideia é trabalharmos de forma eficiente e planejada para que possamos resolver os problemas. Estamos reunindo o primeiro escalão e reuniremos o segundo em breve. É preciso que as coisas estejam claras para buscarmos economia”, disse o governador.

Na ocasião, o governador falou sobre a escolha de Dernival Neto como chefe do escritório do governo em Brasília. “Nós escolhemos Dernival, sobretudo, pelo conhecimento e trânsito livre que ele tem em Brasília. Com isso, a gente pretende estreitar essa relação das novas secretarias com o Escritório. Queremos, também, diminuir as viagens à Brasília, trazendo assim mais economia e eficiência, facilitando o acompanhamento dos projetos e convênios que estão em tramitação na capital federal”, explicou.

“O governador solicitou que fizéssemos uma ponte entre o governo Federal e as secretarias. Primeiro, no acompanhamento dos projetos que estão em Brasília, na execução orçamentária e, também, trazendo ideias novas, recursos novos, experiências exitosas que outros estados e municípios desempenharam para que a gente faça uma transformação na gestão pública em Sergipe”, definiu o novo chefe do escritório do Governo do Estado em Brasília, Dernival Neto.

Planejamento Estratégico

Na oportunidade, o governador falou da importância da relação do escritório em Brasília com a Superintendência de Planejamento da Secretaria Geral de Governo. “É preciso que tenhamos uma relação estreita com a Superintendência de Planejamento. As duas trabalharão em função de Sergipe”, disse.

As diretrizes do Governo serão implementadas por meio do planejamento estratégico, que será desenvolvido pela Superintendência de Planejamento. Serão feitos levantamentos de todos os contratos, dos projetos em andamento, convênios e acompanhamento das ações do governo.

O superintendente de Planejamento da Secretaria Geral de Governo, Marcel Resende, explicou que o planejamento estratégico vai envolver várias etapas. “Primeiramente, envolvendo uma etapa com toda a alta gestão do Governo, verificando quais as prioridades dos secretários, quais são as principais políticas a serem desenvolvidas, quais são os planos. Em seguida, vamos seguir com oficinas para que a gente tenha o planejamento do governo para os próximos quatro anos bem delineado. O planejamento estratégico é fundamental porque é como se fosse um plano de voo para o governo, ou seja, é o que o governo quer para os próximos quatro anos. Quais são suas prioridades e projetos. E também dar uma forma de governança para acompanhar os resultados, as metas e estabelecer medidas corretivas para que a gente consiga atingir nossas metas”.

A vice-governadora Eliane Aquino falou da responsabilidade que é colocar as finanças estaduais em dia. “Talvez, tenhamos umas das piores responsabilidades dos últimos anos. A gente pode ter o sonho que tiver, mas se não equilibrarmos na parte fiscal, o Estado não anda. Estou à disposição para visitar as áreas. O planejamento será importante para conseguir visualizar o que é prioridade. Essas medidas são fundamentais para que a gente possa voltar a sonhar e consiga impulsionar o estado”, frisou.

Participaram da reunião os secretários Geral do Estado, José Carlos Felizola; da Comunicação, José Sales Neto; da Educação, Esporte e Cultura, Josué Passos; da Administração, George Trindade; da Agricultura, André Bomfim; do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho; Turismo, Manoel Franco Neto; da Transparência e Controle, Alexandre Figueiredo; da Justiça e Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto; da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, Lêda Lúcia Vasconcelos; do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto; da Saúde, Valberto Lima; da Segurança Pública, João Eloy; além do superintende legislativo, Manoel Dantas; o procurador Geral do Estado, Vinícius Oliveira; representando o chefe do Gabinete Militar, o Cel Alessandro. O secretário de Estado da Fazenda, Ademário Alves não compareceu à reunião porque estava participando do Encontro de Secretários da Fazenda Região Nordeste, em Recife (PE).

Foto: Marcos Rodrigues

ASN