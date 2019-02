HC recebe visita do Secretário de Saúde e de representante do Hospital de Barretos

Neste Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, o Hospital de Cirurgia recebeu a visita do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Valberto de Oliveira, e do representante das Unidades de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos, o Oncologista Dr. Rafael Haikel Junior, com a finalidade de apresentar a obra do prédio destinado ao futuro Centro de Imagem/Radioterapia do Cirurgia.

A visita, que percorreu também algumas unidades do Hospital, foi conduzida pela interventora do Cirurgia, Márcia Guimarães, pelo Diretor Técnico, Dr. Rilton Morais, pela Coordenadora de Oncologia, Ingrid Barreto, pelo consultor de planejamento estratégico, Marcelo Portilho, e pela equipe de Gestão de obras e projetos da Instituição. Também estiveram presentes, a Superintendente da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, o Diretor de Atenção Integrada à Saúde da SES, Dr. João Lima, e diversos técnicos dessa área, o Diretor de Planejamento da SES, Davi Fraga, e o Coordenador-Geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, Dielson Leite.

A interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, conta que ficou satisfeita com a visita. “Para nós foi uma alegria muito grande receber Dr. Valberto e Dr. Rafael, esperamos que isso resulte na possibilidade de futuras parcerias, para aprimorar ainda mais a prestação de serviço aos pacientes oncológicos do nosso Estado”, relata.

Dr. Rafael Haikel analisou positivamente o que observou no Hospital. “Eu vi um pessoal com vontade de trabalhar, com vontade de mudar, eu acho que o caminho é esse. Vi alguns setores muito bem estruturados. O Hospital tem uma história incrível, observei alguns setores que podem ser estruturados e acho que temos condições de ajudar pelo menos a organizar o fluxo e a forma de atendimento ao paciente. Com certeza o povo de Sergipe vai sair ganhando com toda essa movimentação”, finalizou.

Fonte e foto assessoria