Laçadores demonstram amor à profissão e zelo pelos animais apreendidos

05/02/19 - 12:30:17

Um trabalho difícil e que requer habilidade. Manoel Augustinho dos Santos Neto é laçador de animais da Prefeitura de Aracaju há 20 anos. Ele chega ao Centro de Apreensão de Animais da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), localizado no bairro 18 do Forte, às 6h, e segue pelas ruas de Aracaju com o roteiro na mão. É um apaixonado pelo que faz. “Eu gosto muito da minha atividade, tenho um apego muito grande, pois amo meu serviço. Não me vejo fazendo outra coisa”, contou.

Isael Freitas Santos, conhecido como Brinquinho, é quem tem a missão de coordenar os 13 laçadores. Ele atua na Prefeitura há 32 anos, 20 deles dedicados ao Centro de Apreensão. “Eu tenho duas equipes. Uma trabalha das 7h às 17h e a outra das 19h às 4h. As duas são bem dedicadas. Quando a comunidade chama, os laçadores vão para as ruas, pois têm que atender a população”, destacou o coordenador.

Os animais recolhidos são identificados no Centro de Apreensão e recebem os cuidados necessários, conforme o estado de saúde em que se encontram. Atualmente, existem 48 animais no local. A permanência deles, mesmo temporária, acaba gerando um laço de carinho. “É muito difícil quando eles vão embora, pois a gente sente. Eu me lembro de uma égua que ficou um ano aqui e depois foi doada. O nome dela era Marronzinha. Eu sinto até hoje e sem dúvida, ela vai estar sempre em minhas recordações”, relembrou Isael Freitas.

Adoção

A adoção é feita no caso de o dono não aparecer no prazo determinado de 15 dias. Nesse caso, o interessado precisa comprovar que reside fora da capital e demais municípios da Grande Aracaju, e que têm como cuidar do animal. Já o proprietário que deseja fazer o resgate, deve obedecer às exigências de comprovação de propriedade e pagamento de diárias no valor de R$ 33,60 e multa. Em caso de reincidência, é acrescido ao valor da diária, a taxa de R$ 67,20, chegando ao total de R$ 100,80.

Em 2017, foram apreendidos 953 animais na capital sergipana. No ano passado, esse número subiu para 958. Segundo o diretor de Espaços Públicos da Emsurb, Bira Rabelo, o quantitativo de animais soltos preocupa. “Recentemente, em um só dia, fizemos cinco apreensões de vaca. Quem trabalha na área, sabe que é difícil fazer esse tipo de recolhimento. O cavalo, por exemplo, é mais manso. O bom é que nossa equipe de laçadores é muito eficiente. Eles se empenhem bastante nas ações”, ressaltou.

Quem presenciar algum animal solto na rua pode acionar a Emsurb, através do telefone (79) 99151-0315 ou por meio da Ouvidoria da empresa. O número é o 3021-9908. Ainda de acordo com o diretor, a população é uma aliada da Prefeitura. “A comunidade é a nossa grande parceira. Apesar de nós fazermos rondas diárias sem denúncia, os moradores ajudam bastante. As rondas são feitas em vários bairros da capital, em especial na Zona de Expansão, Santa Maria e 17 de Março”, acrescentou Bira.

Reconhecimento

O militar, Josenaldo Silva Santos, morador do bairro Soledade, localizado na zona Norte da capital, perdeu as contas de quantas vezes acionou o serviço da Emsurb. “Eu já liguei várias vezes e todas as vezes fui atendido. Quando eu solicito o serviço, costumo permanecer no local até o caminhão chegar para recolher o animal. Eu me sinto um parceiro da Prefeitura. Esse trabalho que o pessoal desenvolve é espetacular, é um trabalho muito importante”, elogiou.

A presidente da Associação de Moradores do Beira Mar I, Mônica Accioly, conta que o número de animais soltos no conjunto é alto. “A gente solicita o serviço constantemente e o atendimento é muito rápido. No início do mês, tinha uma vaca dentro de uma valeta que foi abandonada pelo dono. Isso foi bem tarde da noite, por volta das dez horas. Como eu faço parte de um grupo de WhatsApp do conjunto, quem nos ajudou foi o servidor da Prefeitura que trabalha no setor de recolhimento de animais e está no grupo também. Ele prontamente acionou a equipe para recolher a vaca”, afirmou.

Foto Marcelle Cristinne

Por Tirzah Braga