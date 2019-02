LUCIANO BISPO: “TEMOS QUE MANTER A UNIDADE DO LEGISLATIVO”

05/02/19 - 07:19:01

Reeleito presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, para o biênio 2019/2020, após ser empossado na última sexta-feira (1º), o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) respeitou o fato de alguns parlamentares formalizarem uma chapa para concorrer, anunciou que não guardará mágoas, e reforçou a necessidade de trabalhar pela unidade do Poder.

Assim que discursou para os colegas, logo após ser eleito por maioria, Luciano Bispo avaliou que não era necessário registrar duas chapas para disputar a Mesa Diretora e justificou com a boa convivência que mantém com seus pares. “Eu gostaria que fosse um consenso. Todos nós, 24 deputados empossados, temos a responsabilidade de mantermos a Assembleia Legislativa unida”.

Luciano defende que os parlamentares atuem, discutindo, cobrando e fiscalizando o Poder Executivo, mas reforçou a necessidade de manter a governabilidade do Estado. “O Governo e o País atravessam um momento difícil. Não podemos brincar de política, é coisa séria! Continuo sendo o mesmo Luciano, o mesmo deputado e presidente, amigo de todos. Não guardo qualquer tipo de rancor”.

“Quero pedir aos colegas que a gente mantenha a mesma unidade que construímos com os outros poderes nos últimos quatro anos, para preservar a governabilidade. Temos que nos unir. Deputado comigo não marca audiência e nem tem hora. Os seus problemas também são meus problemas. Me coloco a disposição de todos para a gente conviver dentro da maior harmonia possível. Fomos eleitos pelo voto popular para representar as pessoas”, completou Luciano Bispo.

Por Habacuque Villacorte

Foto: César de Oliveira