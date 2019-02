Operação policial na Barra realiza recadastramento de moradores de condomínio

05/02/19 - 09:45:24

Policiais civis da Barra dos Coqueiros, em parceria com a Coordenadoria da Polícia Civil da Capital (Copcal) e Polícia Militar, realizaram nesta segunda-feira (04) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão no condomínio Marcelo Déda, onde elementos cobravam “aluguel” dos moradores e decidiam quem continuariam residindo no condomínio. Durante a operação, dois homens identificados como sendo José Ribeiro e José Nildo de Jesus, foram presos.

Na manhã desta terça-feira (05) a operação conjunta de recadastramento de moradores do conjunto Marcelo Déda, sob o comando do Major Matheus, acontece de forma tranquila e conta com a presença de policiais do 2ºCIPM, GETAM, Epmon, BPRP, GATI, PC, PF, MPF e da Prefeitura da Barra dos Coqueiros.

As informações e foto são de Gordinho do Povo