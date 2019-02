Prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, se reúne com policiais do Getam

05/02/19 - 15:20:47

Na manhã de hoje a prefeita Carminha Mendonça, a Secretária de Educação Cleizinadja José Bernardo, o Secretário de Comunicação Alex Henrique e o Secretário de obras Igor Menezes, visitaram a unidade do GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos).

Prontamente, ao saber da suspensão do serviço de transporte dos alunos do projeto Treinando e Formando Cidadãos, a prefeita Carminha Mendonça foi até o GETAM acompanhada dos secretários, para uma reunião com o comandante e o instrutor do projeto. “A contribuição do deslocamento dessas crianças e adolescentes, por parte do município, continuará a partir dessa quinta-feira (07/02). Essa reunião permitiu ver a dimensão do projeto na vida desses jovens, e o belíssimo trabalho que os cavaleiros de aço fazem, a partir de hoje, o município entrará como parceiro desse projeto”, afirmou a prefeita.

Com essa parceria entre os colaboradores voluntários do GETAM e a partir de agora com o apoio do poder Público Municipal, para o projeto Treinando e Formando Cidadãos, essas atividades educativas para adolescentes contribuirá ainda mais, para que a disciplina e bons valores morais sejam transmitidos aos jovens que tem oportunidade de participar.

Fonte e foto assessoria