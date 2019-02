RADARES COMEÇAM A SER INSTALADOS NA AV. ETELVINO ALVES DE LIMA

05/02/19 - 16:37:03

Nesta terça-feira, 5, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju deu início à instalação de dois equipamentos de fiscalização eletrônica na avenida Etelvino Alves de Lima. Nos últimos meses foram registrados na via mais de 30 acidentes, com 13 vítimas feridas e uma morte. A previsão é de que os radares comecem a funcionar plenamente no dia 11 de março.

Os dois equipamentos serão remanejados de outros pontos de Aracaju, portanto, o número de locais com fiscalização eletrônica na cidade permanecerá o mesmo: 55. Após a instalação, os equipamentos passarão por aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e por um período de adaptação dos condutores.

Demanda da população

Por causa dos altos índices de acidentes na via, a população da capital tem solicitado providências através dos diversos canais de comunicação da SMTT, para que medidas fossem tomadas com o objetivo de coibir a velocidade dos veículos que transitam pela via.

Após a realização de minuciosos estudos no local, a SMTT aprovou a instalação dos dois radares na avenida. O superintendente interino, Renato Telles, acompanhou o início dos trabalhos na manhã desta terça. “A via está devidamente sinalizada, realizamos diversas ações educativas no local, assim como a canalização da via, mas muitos condutores continuam desrespeitando às leis de trânsito, o que provoca acidentes e coloca a população em risco. Por isso, instalaremos os radares com o objetivo de coibir o excesso de velocidade na avenida e continuaremos fazendo ações educativas nas faixas de pedestres da via”, explica Renato.

Fonte e foto SMTT