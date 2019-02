Unidade de Saúde do povoado Brejo em Lagarto é a 1ª do estado a dispor de inventário patrimonial

05/02/19 - 09:57:43

Como resultado da complexidade e da evolução na ciência da administração, na área pública tanto quanto na privada, cada vez mais surgem instrumentos capazes de tornar mais eficiente e assegurar melhores resultados nos processos administrativos organizacionais. Estes recursos são bem-vindos na atual conjuntura político-econômico-social brasileira, onde se tornou indispensável a adoção de uma nova forma de administrar os órgãos públicos, garantindo mais responsabilidade, agilidade e transparência para melhor atender aos interesses da sociedade.

Com isso, a Secretaria de Saúde de Lagarto demostrando junto a população o quanto é competente e transparente, concretizou com muita responsabilidade, o setor patrimonial da Unidade de Saúde José Serafim dos Santos, localizada no povoado Brejo e que agora torna-se a primeira unidade de saúde do estado de Sergipe a dispor de inventário, um ato de respeito ao cidadão contribuinte.

“Trata-se de uma nova etapa, o município tem o compromisso de manter em ordem e no seu devido lugar tudo que é do povo. Tudo que existe dentro de uma administração municipal é bem pertencente as pessoas contribuintes desta cidade, devemos cuidar disso com responsabilidade”, explicou, o gestor, Valmir Monteiro.

o controle patrimonial consiste em ações que asseguram, por meio de registros e relatórios, a coleta de dados relativos a identificação, existência, quantidade, localização, condições de uso e histórico dos bens patrimoniais, desde a sua primeira inclusão no patrimônio, até a sua baixa final.

“Estamos trabalhando para garantir a todos os lagartenses serviços que possam beneficia-los sempre que preciso, a administração tem nos possibilitado essa oportunidade e estamos agarrando-a firme. Essa é a primeira unidade a dispor de inventário e tenha certeza que chegaremos a outras”, disse, Cleverton Oliveira, Secretário de Saúde.

A atividade de controle patrimonial, que deverá ser exercida pela seção de patrimônio, permite a esta funcionar como um centro de informações dos bens físicos. O controle atualiza os dados de registro e mantém sempre em dia o cadastro geral dos bens. Pelo controle, analisa-se o passado e o presente, bem como se estabelecem bases de ação para o futuro. Por meio do controle, planejam-se as inspeções periódicas, a fixação de chapas de tombamento dos bens móveis, e fiscaliza-se toda a movimentação dos bens ao longo de sua vida útil.

Por Lucas Rodrigues de Andrade