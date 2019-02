Zezinho conquista mudança no horário da montagem da feira do Bugio

05/02/19 - 13:28:14

Depois de reunião com o Presidente da Emsurb (Empresa Municipal de Serviços Urbanos), Luiz Roberto Dantas, no dia 22 de janeiro, o vereador Zezinho do Bugio (PSC) comemora, ao lado dos comerciantes, o resultado positivo de uma solicitação para a mudança de horário da montagem de equipamentos para a realização da feira livre do conjunto Bugio.

O pedido foi uma intervenção do vereador depois de longas conversas com comerciantes do local, que se sentiam incomodados pela montagem da estrutura enquanto as lojas estavam abertas. Para a alegria destes trabalhadores, desde o último sábado, 02, a montagem já passou a ser iniciada às 19h, quando todas as lojas já estão fechadas.

Na oportunidade, Zezinho sugeriu que seja colocada uma nova feira dentro do mercado. “Acredito que podemos realizar mais uma feira dentro do mercado todas as quintas-feiras, das 19h às 21h. Desta forma traremos mais uma opção aos moradores, além de movimentar a parte interna do mercado, motivo de reclamação dos comerciantes do local. Aproveito para agradecer a atenção e gentileza do Presidente da Emsurb”, declara.

Fonte e foto assessoria