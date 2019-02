SE: 75% EMPRESÁRIOS PRETENDEM CONTRATAR TRABALHADORES

Os empresários do comércio sergipano estão apresentando ânimo com a economia e as perspectivas de crescimento das atividades dos negócios, é o que indica a pesquisa do índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de janeiro, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice atingiu a pontuação recorde de 123,6 pontos, confirmando as projeções de crescimento da economia e do mercado. A pesquisa foi analisada pelo diretor da Fecomércio, o economista Ancelmo Oliveira.

Segundo o economista, os empresários estão mais otimistas com o desempenho da economia para os próximos meses e para a condição atual do mercado. “O aumento da confiança do empresário é o resultado das avaliações sobre as condições de realização de negócios em seus estabelecimentos. O aquecimento da economia apresentado nos últimos meses, com a elevação das vendas do comércio devolveram esse ânimo para os empreendedores sergipanos”, comentou.

O período de maior preocupação para os empresários do comércio foi o mês de julho, ainda com a incerteza política que o país e o estado atravessavam, quando apontou 98,6 pontos, o que representava preocupação empresarial. Janeiro, com seus 123,6 pontos, indica uma grande elevação da confiança, resultando nos 25 pontos de aumento no período dos seis meses seguintes.

Economia melhora

O subíndice de satisfação com a condição atual da economia também apresenta o melhor resultado desde janeiro do ano passado, com 85,7 pontos contra 59,6 pontos de janeiro de 2018. A evolução de 26,1 pontos do resultado indica que os empresários entendem que o momento atual da economia promove mais satisfação acerca das condições econômicas do estado, também justificado devido ao aumento das vendas no comércio, que seguem em percepção positiva. 47,2% dos empresários acreditam que a economia melhorou.

Contratações

No Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), os números de expectativa de contratações também mostram uma situação animadora. Em janeiro do ano passado, o índice era de 97,9 pontos, o que caracterizava desânimo dos empresários. Já em janeiro deste ano, o resultado apontou 134.3 pontos. Finalizando o período de 12 meses com 36,4 pontos de elevação. Esse indicador mede a perspectiva dos empresários em promoverem novas contratações de trabalhadores. Em termos percentuais, 75,9% dos empresários pretendem realizar contratações nos próximos meses.

Por Márcio Rocha